Honor bùng nổ tăng trưởng toàn cầu bất chấp sự suy giảm của thị trường

(PLO)- Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, Honor đã ghi nhận kết quả tăng trưởng vượt bậc trên quy mô toàn cầu trong Quý 1 năm 2026.

Bứt phá thị phần và chiếm vị trí á quân tại Trung Đông, Châu Phi (MEA)

Tại khu vực Trung Đông, báo cáo của Omdia cho thấy Honor lần đầu tiên vươn lên trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai với mức tăng trưởng vượt bậc 73% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

Kết quả này dựa trên sự cải tiến liên tục trong năng lực vận hành hệ thống bán lẻ, chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối rộng khắp và mức độ nhận diện thương hiệu tại các quốc gia vùng Vịnh.

Cụ thể, đối với phân khúc giá 300 - 500 USD, Honor đạt mức tăng trưởng 130%, nhanh chóng chiếm lĩnh 24% thị phần phân khúc và áp sát vị trí dẫn đầu của Samsung. Tương tự, tại thị trường Châu Phi, Honor cũng có tốc độ tăng trưởng thường niên mạnh nhất toàn ngành với 101%.

Honor tăng trưởng bất chấp sự sụt giảm của thị trường smartphone. Ảnh: TIỂU MINH

Cú lội ngược dòng tại Đông Nam Á (SEA) và Nam Mỹ (LATAM)

Theo đánh giá của các tổ chức phân tích thị trường, khu vực Đông Nam Á (SEA) trong Quý 1 năm 2026 đã trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi sản lượng xuất xưởng toàn ngành sụt giảm 9% do các hãng ưu tiên biên lợi nhuận.

Bất chấp bối cảnh, Honor trở thành điểm sáng duy nhất khi đạt mức tăng trưởng 28% (YoY). Đặc biệt, tại thị trường phát triển như Singapore, công ty lần đầu tiên thiết lập cột mốc mới khi vươn lên vị trí thứ ba về thị phần, nhờ chiến lược bán hàng hiệu quả tại các chuỗi bán lẻ và sức hút mạnh mẽ từ danh mục sản phẩm tầm trung.

Đồng thời, tại khu vực Mỹ La-tinh (LATAM), hãng tiếp tục duy trì vị thế vững chắc ở vị trí thứ tư toàn thị trường với mức tăng trưởng ổn định 30% YoY, giữ vững phong độ trước những áp lực về chi phí linh kiện gia tăng trong giai đoạn đầu năm 2026.

Thống kê của Omdia về các hãng smartphone trong quý 1 năm 2026.

Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tại thị trường Châu Âu khó tính

Báo cáo thị trường Châu Âu của Omdia khẳng định, Honor là nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các thương hiệu lớn đang hiện diện tại lục địa này.

Trong đó, ở nhóm sản phẩm cao cấp (trên 1.000 USD), dòng Honor 600 Series mới cũng đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Riêng dòng sản phẩm X9d ở phân khúc 500 USD, sản lượng xuất xưởng tại thị trường quốc tế vượt mốc 5 triệu sản phẩm, xuất sắc giành vị trí số 1 về thị phần trong cùng phân khúc tại nhiều khu vực như Ả Rập Xê Út, UAE, Malaysia, Philippines và Trung Mỹ.

