Honor ra mắt Robot Phone tại MWC 2026

(PLO)- Tại sự kiện Mobile World Congress 2026 (MWC) ở Barcelona, Honor đã công bố hợp tác với ARRI để đưa tiêu chuẩn hình ảnh điện ảnh lên smartphone, đồng thời giới thiệu dòng Robot Phone tích hợp AI và chuyển động cơ học.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của ARRI trong ngành điện ảnh và năng lực phát triển phần cứng, phần mềm của Honor được kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng quay phim mới trên thiết bị di động.

Ông James Li, CEO Honor, chia sẻ rằng mục tiêu của hãng không dừng lại ở việc cải thiện chất lượng hình ảnh, mà còn mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng. Việc hợp tác với ARRI sẽ giúp công ty tiếp cận những nền tảng khoa học hình ảnh vốn được sử dụng trong môi trường làm phim chuyên nghiệp, từ đó tối ưu hóa cho smartphone và phục vụ người tiêu dùng.

Robot Phone là tâm điểm tại sự kiện của Honor tại MWC 2026.

Tâm điểm của gian hàng Honor năm nay là Robot Phone, dòng thiết bị được giới thiệu như một hướng tiếp cận khác biệt so với smartphone truyền thống.

Máy được tích hợp AI kết hợp cùng hệ thống chuyển động cơ học, cho phép tự động theo dõi người dùng trong quá trình gọi video hoặc quay phim. Thêm vào đó, Robot Phone còn hỗ trợ gọi video AI đa góc độ nhờ hệ thống điều khiển chuyển động cấp robot, giúp khung hình luôn bám sát chủ thể.

Thiết bị còn có khả năng phản hồi bằng các chuyển động như gật đầu, lắc đầu hoặc chuyển động theo nhịp nhạc. Hãng mô tả đây là cách mở rộng tương tác giữa người dùng và thiết bị, thay vì chỉ thông qua màn hình cảm ứng.

Bên trong Robot Phone là mô tơ siêu nhỏ kết hợp hệ thống gimbal 4DoF tích hợp, hỗ trợ ổn định ba trục. Máy cũng được trang bị AI Object Tracking, tính năng AI SpinShot cho phép xoay 90 hoặc 180 độ mượt mà và cảm biến 200 MP phục vụ nhu cầu ghi hình độ phân giải cao.

Công ty cho biết những sản phẩm đầu tiên theo định hướng này sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hình ảnh di động của hãng.

Bên cạnh Robot Phone, Honor cũng trình diễn mẫu điện thoại gập mới mang tên Magic V6. Theo công bố, máy có độ mỏng 8,75 mm khi gập, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, đồng thời sử dụng pin silicon carbon thế hệ thứ năm.

Trong đoạn video teaser trình chiếu tại gian hàng, Honor sử dụng hình ảnh một lá bài được ném xoay trong không trung để minh họa cho viên pin siêu mỏng. Thông điệp mà hãng đưa ra là hướng đến thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo an toàn và độ bền.

Magic V6 sở hữu màn hình LTPO 2.0 kép kích thước 6,52 inch và 7,95 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa lần lượt 6.000 nit và 5.000 nit. Kính linh hoạt siêu mỏng được giới thiệu có thể giảm 44% nếp gấp so với thế hệ trước, đi kèm công nghệ chống phản xạ và bảo vệ mắt.

Về phần cứng, máy sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi nhằm duy trì hiệu năng ổn định khi đa nhiệm, chỉnh sửa video hoặc chơi game, tương thích với hệ sinh thái của Apple.

Bên cạnh đó, hãng còn giới thiệu Magic Pad 4 và Magic Book Pro 14. Magic Pad 4 sử dụng Snapdragon 8 Gen 5, thiết kế mỏng 4,8 mm, màn hình OLED 3K 12,3 inch tần số quét 165 Hz và hỗ trợ các công cụ đa nhiệm AI. Thiết bị có khả năng cộng tác đa thiết bị, kể cả với sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, đồng thời cho phép triển khai trợ lý OpenClaw AI thông qua Linux Lab trong phần Developer Options.

Magic Book Pro 14 trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3, màn hình OLED 14,6 inch độ chính xác màu cao, pin dung lượng lớn và hệ thống quản lý hiệu năng thông minh.

