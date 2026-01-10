3 mẫu smartphone đáng mua dịp Tết

(PLO)- Thay vì chạy theo cấu hình cao hay thiết kế, người dùng hiện nay ưu tiên smartphone pin lớn, bền bỉ và có mức giá dễ tiếp cận.

Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường smartphone sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua máy mới để làm quà, chụp ảnh và giải trí tăng mạnh.

Ở phân khúc tầm trung, Honor X9d là một trong những mẫu máy đáng chú ý trong dịp Tết năm nay. Thiết bị được định vị hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc smartphone đủ mạnh cho nhu cầu hằng ngày, nhưng vẫn chịu được cường độ sử dụng cao.

Máy sở hữu màn hình lớn, pin dung lượng cao, hỗ trợ sạc nhanh, đi kèm khả năng kháng nước và chịu nhiệt tốt hơn so với nhiều mẫu cùng tầm giá. Camera có độ phân giải cao cùng các tính năng AI, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh gia đình, du xuân hay ghi lại khoảnh khắc trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

X9d là một trong những mẫu smartphone tầm trung có độ bền đáng kinh ngạc. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện tại model này đang được bán với giá 8,9 triệu đồng, phù hợp với người dùng muốn đổi máy đầu năm mà không phải chi quá nhiều.

Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua phiên bản X7d, hướng đến nhóm người dùng phổ thông, sinh viên. Máy có pin dung lượng lớn, đủ dùng trong một ngày dài, màn hình lớn dễ theo dõi nội dung và hiệu năng vừa đủ cho các tác vụ cơ bản.

Honor X7d hiện đang được bán với giá khoảng 5,7 triệu đồng. Lưu ý, mức giá này có thể giảm thêm tùy vào từng chương trình khuyến mãi riêng của các hệ thống.

Phiên bản giá rẻ nhưng vẫn chống chịu môi trường, thời tiết tốt. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu yêu thích các mẫu điện thoại gập, Honor Magic V5 sẽ là lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Dù có giá không hề rẻ nhưng máy vẫn thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình lớn và cấu hình cao. Thiết bị phù hợp với người dùng có nhu cầu làm việc, giải trí trên màn hình rộng, hoặc muốn nâng cấp lên dòng máy cao cấp hơn trong dịp đầu năm.

Magic V5 hiện có giá khoảng 41,9 triệu đồng, đi kèm với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ảnh: TIỂU MINH

Nhìn chung, thị trường smartphone dịp Tết năm nay đang cho thấy xu hướng thay đổi rõ rệt khi các hãng bắt đầu tập trung vào dung lượng pin, độ bền và mức giá hợp lý, thay vì chạy đua thông số. Các mẫu smartphone tầm trung và phổ thông, đặc biệt là những thiết bị có thời gian hỗ trợ lâu dài đang được người dùng ưu tiên khi mua sắm.

