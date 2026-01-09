Apple xác nhận iPhone bị tấn công, hiện chưa có giải pháp cho hầu hết người dùng

(PLO)- Apple thừa nhận iOS tồn tại lỗ hổng đã bị khai thác, đặt người dùng iPhone chưa cập nhật vào tình thế khó xử.

Theo thông tin từ Apple, các lỗ hổng nằm trong thành phần xử lý nội dung web của iOS. Tin tặc có thể lợi dụng lỗi để thực thi mã độc khi người dùng truy cập trang web hoặc nội dung được tạo ra nhằm khai thác lỗ hổng. Apple cho biết đã ghi nhận việc các lỗi này bị khai thác trong thực tế, chứ không chỉ tồn tại ở mức cảnh báo kỹ thuật.

Hiện công ty đã phát hành bản cập nhật bảo mật để khắc phục, tuy nhiên, bản vá không được cung cấp riêng cho các phiên bản iOS cũ. Điều đó đồng nghĩa với việc những mẫu iPhone cũ, không thể nâng cấp lên bản iOS mới nhất sẽ không có cách nào để vá lỗi.

800 triệu người dùng Samsung sắp đón tin vui mới (PLO)- Gemini của Google đang được Samsung triển khai ở quy mô chưa từng có, với kế hoạch xuất hiện trên hàng trăm triệu thiết bị di động trong năm nay.

Nhiều người dùng iPhone đời cũ, không thể nâng cấp iOS mới nhất bị đặt vào thế khó. Ảnh: TIỂU MINH

Thực tế này đặt nhiều người dùng vào tình thế khó xử. Một số thiết bị đời cũ vẫn đang được sử dụng ổn định, nhưng lại không đủ điều kiện nâng cấp hệ điều hành. Trong khi đó, các cuộc tấn công thông qua nội dung web thường khó nhận biết, bởi người dùng không cần cài ứng dụng lạ hay thực hiện thao tác bất thường.

Apple khuyến cáo người dùng nên cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất nếu thiết bị hỗ trợ. Với các máy không thể nâng cấp, hãng không đưa ra hướng xử lý cụ thể ngoài việc hạn chế truy cập các trang web không rõ nguồn gốc, và thận trọng với các nội dung trực tuyến.

Việc này một lần nữa cho thấy cập nhật phần mềm không chỉ bổ sung tính năng mới, mà còn giúp vá các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, hạn chế được tình trạng rò rỉ dữ liệu.

3 mật khẩu này có thể khiến bạn bị hack (PLO)- Dù cảnh báo xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng không ít người dùng Internet vẫn duy trì thói quen đặt mật khẩu đơn giản, dễ nhớ.