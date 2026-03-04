Samsung vá 65 lỗi bảo mật, liệu điện thoại của bạn có nằm trong danh sách?

(PLO)- Samsung vừa phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 3-2026 cho nhiều mẫu điện thoại Galaxy, khắc phục tổng cộng 65 lỗ hổng bảo mật.

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, bản cập nhật bảo mật tháng 3 sẽ được ưu tiên phát hành sớm cho các mẫu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, thời gian có thể xê xích đôi chút tùy vào khu vực và nhà mạng.

Có thể thấy, sự phân mảnh chính là điểm yếu của các nhà sản xuất Android khi so sánh với Apple, nơi các bản vá thường được phát hành đồng loạt cho phần lớn các mẫu iPhone còn được hỗ trợ cập nhật.

Người dùng Samsung nên thường xuyên chủ động kiểm tra cập nhật phần mềm.

Loạt điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng từ đầu tháng 3 (PLO)- Từ ngày 1-3-2026, các ứng dụng ngân hàng sẽ ngừng hoạt động nếu phát hiện điện thoại không đáp ứng yêu cầu bảo mật.

Bản cập nhật lần này giúp khắc phục 65 lỗ hổng bảo mật, trong đó phần lớn liên quan đến hệ điều hành Android, còn lại là các vấn đề trong phần mềm của Samsung. Trong số này có 8 lỗ hổng được xếp ở mức nghiêm trọng, nghĩa là có thể bị khai thác để chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp dữ liệu nếu người dùng không kịp cập nhật.

Theo 9to5Google, các mẫu điện thoại Galaxy nhận được bản vá bảo mật tháng 3 sẽ bao gồm Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra và S21 FE.

Ở dòng điện thoại màn hình gập sẽ bao gồm Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4 và Z Fold 3. Một số model tầm trung cũng được cập nhật như Galaxy A55, A53, A52, A25 và A15.

Người dùng có thể chủ động cập nhật bằng cách vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm - Tải xuống.

Trong bối cảnh các lỗ hổng bảo mật ngày càng bị khai thác nhanh, việc cập nhật phần mềm vẫn là cách đơn giản nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu đang sử dụng điện thoại Samsung, người dùng nên kiểm tra danh sách trên và chủ động cập nhật phần mềm ngay khi mọi thứ có sẵn.

Dữ liệu của hàng triệu người dùng trên ứng dụng VNeID sẽ có thay đổi quan trọng (PLO)- Bắt đầu từ 15-3-2026, một số thông tin của người dân trên ứng dụng VNeID sẽ được cập nhật theo quy định mới, liên quan trực tiếp đến dữ liệu lưu trữ trong thẻ căn cước và hệ thống định danh.