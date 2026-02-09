Người dùng iPhone nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Apple dự kiến sẽ giới thiệu iOS 27 tại WWDC 2026, tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện độ ổn định cho iPhone.

TÓM TẮT iOS 27 được cho là sẽ không chạy theo tính năng mới mà tập trung sửa lỗi và tăng độ ổn định.

Siri là điểm thay đổi đáng chú ý nhất, hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 tại WWDC 2026 và phát hành chính thức vào tháng 9-2026.

Theo một số nguồn tin, iOS 27 nhiều khả năng sẽ tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng, giải quyết các lỗi còn tồn đọng trước đó trên iPhone.

Thay đổi đáng chú ý nhất được nhắc đến nằm ở Siri. Apple được cho là đang phát triển phiên bản trợ lý có khả năng cá nhân hóa tốt hơn, với cách tương tác gần với chatbot, cho phép người dùng trò chuyện tự nhiên và linh hoạt hơn. Đây được xem là một bước đi trong chiến lược Apple Intelligence mà hãng đang theo đuổi.

iOS 27 dự kiến sẽ có bản thử nghiệm vào tháng 6-2026.

Bên cạnh đó, iOS 27 còn được kỳ vọng cải thiện tốc độ phản hồi, hạn chế lỗi phát sinh và duy trì sự ổn định khi sử dụng trong thời gian dài. Những điều chỉnh này có thể không quá nổi bật khi được giới thiệu, nhưng lại tác động trực tiếp đến cảm nhận thực tế của người dùng.

Trước khi iOS 27 ra mắt, Apple dự kiến phát hành bản beta iOS 26.4 cho nhà phát triển vào cuối tháng 2. Bản cập nhật này được cho là sẽ chứa một số thành phần đầu tiên liên quan đến các cải tiến của Siri, tạo điều kiện để lập trình viên làm quen và thử nghiệm sớm.

WWDC 2026 nhiều khả năng diễn ra vào đầu tháng 6, thời điểm Apple thường công bố các phiên bản phần mềm mới và phát hành bản beta ngay sau đó. Nếu đúng theo chu kỳ quen thuộc, iOS 27 bản chính thức sẽ đến tay người dùng vào tháng 9-2026, trùng với giai đoạn hãng giới thiệu thế hệ iPhone mới.

Để kiểm tra các bản cập nhật iOS mới nhất, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải xuống và cài đặt). Lưu ý, dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Người dùng iPhone nên thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

