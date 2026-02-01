Đánh giá ASUS Zenbook 14 và Vivobook S14

(PLO)- Thay vì chạy theo cấu hình, ASUS chọn cách tiếp cận cân bằng, tập trung vào pin, độ ồn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Zenbook 14 và Vivobook S14 là hai mẫu laptop vừa được Asus giới thiệu tại sự kiện công nghệ CES 2026, hướng tới nhóm người dùng văn phòng, sinh viên và người làm việc di động.

Điểm chung dễ nhận thấy là cả hai đều ưu tiên các yếu tố sử dụng thực tế, đơn cử như máy mỏng nhẹ, pin lớn, màn hình OLED…

Đừng tìm kiếm 2 từ này trên Google để tránh rước họa vào thân (PLO)- Một hình thức tấn công mới đang lợi dụng kết quả tìm kiếm Google để dẫn dụ người dùng truy cập vào các trang web giả mạo.

Hiệu năng đủ dùng, pin lâu

Zenbook 14 và Vivobook S14 đều dùng vi xử lý Ryzen AI 7 445. Với cấu hình RAM DDR5 16 GB và SSD NVMe Gen 4 512 GB, cả hai đều đáp ứng tốt các tác vụ quen thuộc như duyệt web, soạn thảo văn bản, làm bảng tính hay họp trực tuyến.

Trong các bài đo mô phỏng sử dụng thực tế, Ryzen AI 7 445 không hề gặp trở ngại. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách con chip này tiêu thụ điện năng. Kiến trúc kết hợp giữa nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện giúp máy vận hành ổn định mà không cần đẩy xung liên tục.

Khi kết hợp với pin 75 Wh trên Zenbook 14 và 70 Wh trên Vivobook S14, máy cho thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể. Ở điều kiện duyệt web và làm việc thông thường, Vivobook S14 đạt hơn 9 giờ sử dụng liên tục. Zenbook 14, nhờ pin lớn hơn, có thể nhỉnh hơn đôi chút. Với đa số người dùng, đây là mức pin đủ cho một ngày làm việc mà không cần mang theo sạc.

Trong các tác vụ cơ bản, quạt hầu như không hoạt động. Máy mát và yên tĩnh, phù hợp với môi trường làm việc chung hoặc không gian cần sự tập trung.

Về AI, Ryzen AI 7 445 được tích hợp NPU đạt 50 TOPS, đáp ứng chuẩn Copilot+ PC. Các tính năng AI trên Windows có thể chạy trực tiếp trên thiết bị, không phụ thuộc Internet.

Zenbook 14 và Vivobook S14 đều dùng màn hình OLED 14 inch, độ phân giải WUXGA, tỉ lệ 16:10. Không gian hiển thị theo chiều dọc rộng hơn giúp đọc văn bản và làm việc với tài liệu thuận tiện hơn.

Nhìn tổng thể, Zenbook 14 và Vivobook S14 không nhắm tới việc gây ấn tượng bằng thông số. Thay vào đó, ASUS tập trung vào trải nghiệm hàng ngày, pin lâu, máy mát, ít tiếng ồn và màn hình dễ nhìn.

Cài nhầm ứng dụng này, điện thoại Android có thể bị kiểm soát từ xa (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Zimperium vừa phát hiện ra một loại mã độc mới, có khả năng kiểm soát toàn bộ điện thoại Android mà người dùng không hề hay biết.