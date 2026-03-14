Vì sao không cần dùng ốp lưng điện thoại nữa?

(PLO)- Trong nhiều năm, ốp lưng gần như là phụ kiện mặc định khi mua điện thoại mới. Tuy nhiên, một số ý kiến gần đây cho rằng thói quen này đang dần thay đổi khi độ bền của smartphone được cải thiện đáng kể so với trước.

Các mẫu máy cao cấp hiện nay đều sử dụng kính cường lực thế hệ mới, khung viền kim loại cứng cáp và đạt tiêu chuẩn chống nước, chống bụi cao hơn trước. Nhà sản xuất cũng quảng bá khả năng chịu va đập trong các tình huống sử dụng thông thường. Do đó, không ít người đã cân nhắc việc bỏ ốp lưng để giữ nguyên cảm giác cầm nắm và thiết kế nguyên bản của thiết bị.

Theo BGR, ốp lưng có thể làm thiết bị dày và nặng hơn, đồng thời che đi chất liệu và đường nét hoàn thiện. Với những người coi trọng thiết kế, việc dùng máy không ốp mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.

Khi chi phí sửa chữa và chính sách bảo hành được công bố rõ ràng, một số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro thay vì bọc kín thiết bị.

Nhiều người không thích sử dụng ốp lưng để khoe thiết kế của điện thoại. Ảnh minh họa: AI

Mặc dù vậy, điện thoại hiện đại không đồng nghĩa với việc không có hư hại trong quá trình sử dụng. Kính và khung máy bền hơn nhưng vẫn có thể nứt vỡ nếu rơi từ độ cao lớn hoặc va chạm mạnh. Cụm camera lồi và mặt lưng kính vẫn là những điểm dễ bị ảnh hưởng.

Nhìn chung, việc quyết định có dùng ốp lưng hay không sẽ nằm ở thói quen của bạn. Nếu bạn hay làm rơi máy, thường xuyên bỏ điện thoại chung với chìa khóa, balo hoặc di chuyển nhiều, việc gắn ốp vẫn là cách giảm thiểu rủi ro tốt nhất. Ngược lại, nếu chủ yếu dùng máy trong môi trường ổn định và giữ gìn cẩn thận, smartphone đời mới với độ hoàn thiện cao hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày mà không cần gắn thêm ốp lưng.

