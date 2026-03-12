Người dùng iPhone nên làm điều này ngay lập tức

(PLO)- Apple vừa phát hành hai bản cập nhật iOS 15.8.7 và iOS 16.7.1 dành cho các mẫu iPhone và iPad đời cũ, nhằm khắc phục một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có tên là Coruna.

Theo thông tin từ Apple, lỗ hổng nằm trong thành phần WebKit, engine dùng để xử lý nội dung web trên Safari và nhiều ứng dụng khác.

Nếu bị khai thác, kẻ tấn công có thể thiết kế một trang web đặc biệt để thực thi mã trái phép trên iPhone. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng chỉ cần truy cập nhầm vào một trang web độc hại, dữ liệu cá nhân hoặc quyền kiểm soát hệ thống có thể bị chiếm đoạt.

Hiện tại người dùng iPhone đời cũ có thể cập nhật iOS 15.8.7 và iOS 16.7.1 bằng cách vào Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm.

Người dùng iPhone đời cũ nên cập nhật iOS càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

Các thiết bị được nhận bản cập nhật lần này bao gồm nhiều mẫu iPhone đã khá lâu đời nhưng vẫn có lượng người dùng đông đảo. Đơn cử như iPhone XR, iPhone XS hay iPhone 11.

Việc Apple vẫn phát hành bản vá cho các thiết bị đời cũ vốn chẳng phải là mới. Trong những năm gần đây, hãng tập trung ưu tiên cập nhật cho iPhone và iPad chạy iOS 17, phiên bản hệ điều hành mới nhất. Tuy nhiên, một số mẫu đời cũ vẫn nhận được bản vá như một phần của cam kết duy trì an toàn cho hệ sinh thái người dùng rộng lớn.

