Tin vui mới nhất cho người dùng điện thoại Samsung

(PLO)- Theo một số nguồn tin, Samsung đang cân nhắc đưa một tính năng camera mới trên dòng Galaxy S26 xuống các phiên bản trước đó thông qua bản cập nhật phần mềm.

Trên dòng Galaxy S26, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc không tập trung nâng cấp phần cứng camera, thay vào đó, Samsung tối ưu quang học và bổ sung các tính năng xử lý hình ảnh bằng phần mềm. Đáng chú ý nhất là khẩu độ ảo, công cụ cho phép người dùng điều chỉnh mức độ xóa phông khi chụp chân dung.

Samsung dự định mang những cải tiến về camera trên Galaxy S26 xuống các dòng trước đó. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện tại, khẩu độ ảo đã có trên Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ và Samsung Galaxy S25 Ultra nhưng chỉ hoạt động với camera chính và thông qua ứng dụng Expert RAW.

Trong khi đó, trên Samsung Galaxy S26 Ultra cùng các phiên bản S26 khác, tính năng này được tích hợp trực tiếp vào chế độ chân dung của ứng dụng camera mặc định và hỗ trợ cả camera tele.

Nếu được cập nhật, người dùng dòng Galaxy S25 có thể mở rộng phạm vi sử dụng khẩu độ ảo, thay vì giới hạn trong ứng dụng chuyên biệt như hiện nay. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý với những người thường xuyên chụp chân dung và muốn kiểm soát mức độ xóa phông linh hoạt hơn.

Hiện tại, cả dòng S25 và S26 đều sử dụng ống kính với khẩu độ cố định. Việc điều chỉnh độ mờ hậu cảnh được thực hiện bằng xử lý phần mềm, không phải thay đổi cơ học trên ống kính.

Các tin đồn gần đây cho thấy Samsung có thể bổ sung tính năng thay đổi khẩu độ vật lý cho dòng Galaxy S27. Trước đây, tính năng này từng có mặt trên S9 nhưng đã bị loại bỏ từ thời S20.

Việc xem xét đưa tính năng mới xuống các thiết bị đời trước cho thấy Samsung đang mở rộng chính sách cập nhật phần mềm cho các mẫu cao cấp. Trong bối cảnh nhiều người dùng không nâng cấp điện thoại hằng năm, những bổ sung như vậy có thể giúp thiết bị duy trì trải nghiệm tốt hơn mà không cần nâng cấp máy.

