Nhà mạng làm gì để tránh nghẽn mạng dịp Tết?

(PLO)- Tết Nguyên đán đang đến gần cũng là lúc nhu cầu gọi điện, truy cập Internet và sử dụng các dịch vụ trực tuyến tăng nhanh.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên dữ liệu di động, ứng dụng OTT và mạng xã hội thay cho thoại truyền thống, các nhà mạng đã tiến hành nâng cấp hạ tầng trên diện rộng nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, và giữ kết nối ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Theo thông tin từ VNPT, doanh nghiệp này đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó và đồng loạt mở rộng hạ tầng trên toàn quốc. Hệ thống truyền dẫn liên tỉnh được nâng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng khoảng 14%, trong khi hạ tầng Internet quốc tế đạt hơn 11 Tbps để duy trì truy cập ngay cả khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, khoảng 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến đã được bổ sung tại các khu vực tổ chức sự kiện lớn, điểm bắn pháo hoa và nơi tập trung đông người. Mạng lưới cũng được giám sát theo thời gian thực để kịp thời mở thêm kênh kết nối hoặc tăng dung lượng khi cần.

Nhà mạng túc trực 24/7 để xử lý và đảm bảo kết nối ổn định trong dịp Tết.

Ở phía Viettel, nhà mạng cho biết hạ tầng 5G đã phủ sóng toàn bộ 100% tỉnh, thành phố với khoảng 30.000 trạm BTS đang vận hành, tăng gấp 5 lần so với năm 2025. Đây được xem là nền tảng để đáp ứng nhu cầu kết nối trong bối cảnh dự báo có khoảng 7,2 triệu lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày.

Doanh nghiệp này cũng dự đoán lưu lượng 5G giờ cao điểm có thể tăng gấp 5 lần so với Tết năm trước, còn tổng lưu lượng data (4G và 5G) tăng khoảng 30%. Để chuẩn bị, hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật đã được triển khai, đồng thời trí tuệ nhân tạo được đưa vào dự báo quy mô sự kiện với độ chính xác khoảng 92%, từ đó tự động tối ưu tài nguyên mạng.

Xu hướng tiêu dùng viễn thông dịp Tết cũng đang thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ gọi điện hay nhắn tin, người dùng ngày càng phụ thuộc vào video call, livestream và các nền tảng giải trí trực tuyến, khiến yêu cầu về tốc độ và độ ổn định mạng cao hơn trước.

Việc đồng loạt nâng cấp dung lượng, mở rộng vùng phủ và tăng cường giám sát cho thấy các nhà mạng đang chuyển từ thế bị động sang chủ động chuẩn bị cho cao điểm. Trong bối cảnh hoạt động di chuyển, du lịch và lễ hội dự kiến sôi động, chất lượng hạ tầng viễn thông sẽ đóng vai trò quan trọng để duy trì kết nối thông suốt trong những ngày đầu năm.

Viettel phủ sóng 5G toàn bộ 100% tỉnh, thành phố.

