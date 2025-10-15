Bước tiến mới của Viettel và Qualcomm trong công nghệ 5G

(PLO)- Viettel High Tech và Qualcomm vừa tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025, đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trên bản đồ viễn thông toàn cầu, sau khi thiết bị 5G “Make in Vietnam” của Viettel được thương mại hóa vào cuối năm ngoái.

Với chủ đề “Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale”, chương trình tập trung bàn về các công nghệ lõi giúp mở rộng triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu. Sự kiện quy tụ đại diện của GSMA, O-RAN Alliance, Bộ Khoa học và Công nghệ, Gartner, Qualcomm, cùng nhiều chuyên gia viễn thông và nhà mạng quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, GSMA đã chia sẻ xu hướng phát triển và tác động của Open RAN với hạ tầng viễn thông thế giới. O-RAN Alliance cập nhật định hướng cho giai đoạn 5G - 6G, còn Qualcomm trình bày vai trò của chip xử lý chuyên dụng (ASIC) trong việc mở rộng nền tảng Open RAN.

Tăng tốc thúc đẩy 5G và AI tại Việt Nam (PLO)- Theo đại diện MediaTek, dự báo trong năm nay tỉ lệ thiết bị 5G bán ra tại thị trường Việt Nam sẽ đạt mức trên 40%, thậm chí gần 50%.

Đại diện Viettel và Qualcomm chia sẻ xu hướng phát triển công nghệ 5G trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Gartner đã công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, trong đó đặc biệt ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo.

Vào tháng 11-2024, Viettel đã chính thức thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN ASIC “Make in Vietnam”, cột mốc khẳng định năng lực tự chủ nghiên cứu, phát triển thiết bị 5G của doanh nghiệp Việt Nam.

Dự kiến đến cuối năm 2025, Viettel High Tech sẽ triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN trên toàn quốc. Các kết quả đo kiểm cho thấy, thiết bị 5G của Viettel dùng chipset Qualcomm giúp tiết kiệm 24% điện năng, duy trì tốc độ tải xuống 1,2-1,7 Gb/s, tương đương các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Open RAN Connect 2025 không chỉ là diễn đàn kỹ thuật, mà còn thể hiện năng lực hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Việc sản phẩm viễn thông “Make in Vietnam” được ghi nhận trong các báo cáo quốc tế cho thấy ngành công nghệ Việt Nam đã sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ cao của Viettel High Tech.

Viettel khởi công trung tâm dữ liệu siêu lớn tại Việt Nam (PLO)- Chiều nay, Viettel đã tổ chức Lễ khởi công Trung tâm dữ liệu & Nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, thuộc top 10 khu vực Đông Nam Á.