(PLO)- Công ty vừa phát đi cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một số người dùng iPhone bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp tinh vi.

Theo Reuters, thông báo lần này đã được gửi đến người dùng iPhone tại ít nhất 80 quốc gia, cho thấy quy mô của chiến dịch tấn công không hề nhỏ.

Các tin nhắn được Apple gửi đi nhằm cảnh báo người dùng về những cuộc tấn công có chủ đích bằng phần mềm gián điệp đánh thuê. Từ trước đến nay, hãng không tiết lộ danh tính người đứng sau cũng như số lượng nạn nhân. Tuy nhiên, công ty cho biết tính đến thời điểm hiện tại, họ đã gửi cảnh báo cho người dùng ở hơn 150 quốc gia.

Song song với cảnh báo của Apple, Google cũng ghi nhận hoạt động đáng lo ngại liên quan đến Intellexa, một nhà cung cấp phần mềm gián điệp đánh thuê.

Apple ra thông báo quan trọng cho người dùng iPhone liên quan đến phần mềm gián điệp. Ảnh minh họa: AI

Nhóm nghiên cứu Threat Intelligence Group của Google cho biết Intellexa vẫn tiếp tục công cụ tấn công cho nhiều khách hàng, bất chấp những hạn chế. Mẫu phần mềm gián điệp Predator của hãng này được phát hiện đang nhắm vào hàng trăm tài khoản tại Pakistan, Kazakhstan, Angola, Ai Cập, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út và Tajikistan.

Điểm nguy hiểm của phần mềm gián điệp nằm ở khả năng xâm nhập iPhone bằng hình thức tấn công không cần tương tác, đơn cử như tin nhắn iMessage có chứa hình ảnh độc hại. Sau khi bị xâm nhập, kẻ tấn công có thể đọc tin nhắn, truy cập micro và camera mà người dùng không hay biết.

Các chuyên gia cảnh báo người dùng iPhone nên cập nhật phiên bản mới nhất để giảm thiểu rủi ro, đồng thời cân nhắc sử dụng Lockdown Mode nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao như phóng viên, nhà hoạt động hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực nhạy cảm.

Một số dấu hiệu cho thấy iPhone bị nhiễm phần mềm gián điệp có thể kể đến như máy nóng bất thường, lag hoặc xuất hiện ứng dụng lạ. Trong một số trường hợp, việc khởi động lại máy có thể tạm thời làm gián đoạn hoạt động của phần mềm gián điệp.

