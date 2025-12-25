Ứng dụng Việt bất ngờ lọt top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới

(PLO)- Cloudflare vừa công bố báo cáo tổng kết năm 2025, trong đó có một ứng dụng Việt bất ngờ xuất hiện bên cạnh những nền tảng nhắn tin quen thuộc như WhatsApp, Telegram, WeChat hay LINE.

Cụ thể, Cloudflare ghi nhận Zalo đứng ở vị trí thứ 9 trong Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất toàn cầu. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên lưu lượng truy cập và mức độ sử dụng các dịch vụ Internet trên phạm vi quốc tế, phản ánh phần nào xu hướng hành vi người dùng trong năm qua.

Zalo đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Ảnh: Cloudflare

Ở thị trường trong nước, Zalo tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam.

Theo dữ liệu của Cloudflare, Zalo xếp hạng số 1, vượt qua nhiều ứng dụng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger. Kết quả này cũng tương đồng với các nghiên cứu trước đó của Decision Lab về thói quen sử dụng ứng dụng nhắn tin của người Việt.

Việc duy trì vị trí số 1 trong nước cho thấy Zalo đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc cá nhân mà còn được sử dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tương tác với cơ quan quản lý nhà nước.

Ứng dụng nhắn tin quen thuộc tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ngoài lĩnh vực nhắn tin, Zalo còn đứng thứ 6 trong Top 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất tại Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Trong bảng xếp hạng này, Zalo xuất hiện cùng các nền tảng Internet toàn cầu như Google, Facebook, Apple, Microsoft hay TikTok, cho thấy mức độ hiện diện rộng của nền tảng này trong hệ sinh thái Internet tại Việt Nam.

Được biết Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng lưu lượng Internet cao trong năm 2025, đạt khoảng 28%, đồng thời không ghi nhận sự cố gián đoạn Internet quy mô lớn.

