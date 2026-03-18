Tin công nghệ 18-3: Tin vui dành cho người dùng Việt Nam

(PLO)- Tin công nghệ 18-3 sẽ có các nội dung như tin vui cho người dùng Việt Nam, vivo bắt tay ZSIGA đưa nghệ thuật lên smartphone, người dùng iPhone nên cập nhật ngay.

1. Tin vui cho người dùng Việt Nam

Báo cáo mới nhất từ Kaspersky cho thấy trong năm 2025, hơn 109 triệu mối đe dọa bảo mật xuất phát trực tiếp từ thiết bị người dùng tại Việt Nam đã được ngăn chặn. Con số này giảm 9,9% so với năm 2024, phản ánh xu hướng tích cực về tổng thể.

Tuy nhiên, mức độ rủi ro vẫn ở ngưỡng cao. Theo đó, có tới 48,6% người dùng tại Việt Nam từng đối mặt với các mối đe dọa dạng “on-device”, tức mã độc lây lan qua thiết bị lưu trữ rời như USB, ổ cứng ngoài, CD, DVD hoặc phát tán trong mạng nội bộ mà không cần Internet.

Các hình thức lây nhiễm phổ biến nhất là sâu máy tính và virus. Đây là những loại mã độc có khả năng tự lây lan giữa các thiết bị trong cùng hệ thống, đặc biệt là khi việc kiểm soát thiết bị đầu cuối chưa chặt chẽ.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam, cho rằng dù tổng số sự cố giảm, nhưng tỉ lệ người dùng gặp rủi ro vẫn cần lưu ý. Theo ông, quá trình chuyển đổi số nhanh khiến doanh nghiệp mở rộng kết nối và tích hợp nhiều thiết bị hơn, đồng thời làm gia tăng bề mặt tấn công.

Kaspersky khuyến nghị người dùng và doanh nghiệp cần sao lưu dữ liệu thường xuyên, cập nhật hệ thống và phần mềm đầy đủ, sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp xác thực bổ sung, đồng thời thận trọng với các liên kết không rõ nguồn gốc.

2. Vivo bắt tay ZSIGA đưa nghệ thuật lên smartphone

Vivo vừa công bố hợp tác với nhân vật ZSIGA thuộc POP MART, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này kết hợp cùng một biểu tượng trong giới sưu tầm nghệ thuật đương đại.

Theo thông tin từ hãng, thông điệp “Nở rộ dưới ánh mặt trời” được chọn làm chủ đề xuyên suốt cho màn kết hợp này. Điểm nhấn nằm ở việc đưa các yếu tố hình ảnh của ZSIGA vào thiết kế và giao diện thiết bị.

Trên vivo V70, phiên bản màu mới Golden Hour lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn, đi kèm hiệu ứng hiển thị thay đổi theo góc nghiêng máy. Trong khi đó, V70 FE được tích hợp khung ảnh độc quyền liên quan đến ZSIGA để người dùng cá nhân hóa hình chụp.

Về khả năng chụp ảnh, vivo V70 được trang bị camera tele 50 MP hợp tác cùng ZEISS, hỗ trợ zoom 10x và quay video 4K 60 fps. Máy còn có chế độ Sân Khấu AI và tính năng khử nhiễu âm thanh khi quay. Trong khi đó, V70 FE sở hữu camera AI 200 MP, cho phép phóng to ảnh sau khi chụp mà vẫn giữ được độ chi tiết cao.

Việc kết hợp với một nhân vật của POP MART là cách hãng mở rộng yếu tố thẩm mỹ trên smartphone, hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu thích cá tính và nhiếp ảnh.

3. Người dùng iPhone nên cập nhật ngay

Apple vừa tung ra bản cập nhật bảo mật trong nền (Background Security Improvements - BSI) đầu tiên, thay thế cho cơ chế cập nhật bảo mật cũ mà hãng từng áp dụng trước đây.

Bản cập nhật lần này xử lý một lỗ hổng trong WebKit, công cụ kết xuất nội dung được sử dụng trên Safari và nhiều thành phần hệ thống khác.

BSI hiện được phát hành cho macOS Tahoe 26.3.1, iOS 26.3.1 và iPadOS 26.3.1. Riêng macOS Tahoe 26.3.2 trên MacBook Neo cũng có bản cập nhật tương ứng.

Cơ chế BSI được giới thiệu lần đầu trong đợt ra mắt iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe, với mục tiêu bổ sung lớp bảo vệ giữa các đợt cập nhật hệ điều hành lớn. Thay vì chờ bản cập nhật toàn bộ, người dùng có thể nhận các bản vá nhỏ dành cho Safari, WebKit và một số thư viện hệ thống.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt - Quyền riêng tư và Bảo mật. Nếu bật chế độ tự động, iPhone sẽ tự cài khi bản vá được phát hành. Trường hợp không cài đặt, bản sửa lỗi sẽ được gộp vào bản cập nhật hệ điều hành tiếp theo.

