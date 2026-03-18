3 hãng sản xuất smartphone thông báo tăng giá từ hôm nay

(PLO)- Giá bán nhiều mẫu smartphone của OPPO, vivo và OnePlus vừa được điều chỉnh tăng, trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ đang leo thang.

Theo Android Headlines, nhiều mẫu điện thoại của OnePlus và OPPO tại thị trường Trung Quốc đã được điều chỉnh tăng thêm khoảng 40 đến 75 USD.

Bảng điều chỉnh giá smartphone OPPO và OnePlus tại Trung Quốc. Ảnh: Notebook Check

Vì sao không cần dùng ốp lưng điện thoại nữa? (PLO)- Trong nhiều năm, ốp lưng gần như là phụ kiện mặc định khi mua điện thoại mới. Tuy nhiên, một số ý kiến gần đây cho rằng thói quen này đang dần thay đổi khi độ bền của smartphone được cải thiện đáng kể so với trước.

Tại Trung Quốc, OnePlus 15 phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá khoảng 630 USD sau khi tăng thêm gần 70 USD. Các dòng khác như OnePlus Turbo, Ace 6 cùng một số mẫu khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự.

Không chỉ OPPO và OnePlus, vivo và thương hiệu con iQOO cũng đã thông báo tăng giá một số thiết bị từ ngày 18-3 tại Trung Quốc. Việc điều chỉnh chủ yếu áp dụng cho các mẫu đang bán tại thị trường nội địa.

OPPO và vivo thông báo điều chỉnh giá điện thoại. Ảnh: Notebook Check

Nguyên nhân chính được cho là giá bộ nhớ tăng mạnh trong thời gian gần đây, kéo theo chi phí sản xuất smartphone và cả laptop tăng theo.

Bộ nhớ là một trong những linh kiện chiếm tỉ trọng đáng kể trong cấu thành giá thành thiết bị, đặc biệt với các mẫu cao cấp có dung lượng lớn. Khi chi phí đầu vào tăng, các hãng buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp một phần.

Hiện tại, việc tăng giá chưa ảnh hưởng đến các thị trường khác. OnePlus 15 tại Mỹ vẫn được bán với giá khởi điểm 899,99 USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến động, khả năng giá bán tại các thị trường khác rất có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Giá OnePlus tại Mỹ chưa có thông báo tăng. Ảnh: OnePlus

Ngoài yếu tố bộ nhớ, các báo cáo gần đây cho thấy chip xử lý cao cấp, đặc biệt là các nền tảng sản xuất trên tiến trình 2 nm, có thể đẩy chi phí smartphone lên cao hơn nữa. Một số nguồn tin cho rằng các mẫu flagship thế hệ tiếp theo từ OnePlus, iQOO và Redmi có thể được định giá khoảng 725 USD tại thị trường Trung Quốc.

Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí đang gia tăng trong ngành smartphone. Khi giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và chip xử lý tiếp tục leo thang, các hãng buộc phải điều chỉnh chiến lược giá thay vì duy trì cuộc đua giảm giá như trước đây.

7 phụ kiện điện thoại giá rẻ bạn không nên phí tiền mua (PLO)- Không ít phụ kiện điện thoại được quảng cáo hấp dẫn, nhưng hiệu quả thực tế lại không tương xứng với lời giới thiệu.

Apple đang toan tính điều gì khi mua 100 triệu chip tại Mỹ? (PLO)- Apple đang âm thầm mở rộng chuỗi cung ứng chip tại Mỹ, tập trung vào các khâu giá trị cao như sản xuất wafer, gia công bán dẫn và đóng gói tiên tiến, trong khi việc lắp ráp iPhone vẫn tiếp tục được thực hiện ở nước ngoài.