Những mẫu iPhone đời cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

(PLO)- Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp liên tục tăng, nhiều người dùng đang chuyển hướng sang các mẫu iPhone đời cũ để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định và thời gian sử dụng lâu dài.

Không ít mẫu iPhone ra mắt từ vài năm trước vẫn hoạt động tốt trong năm 2026 nhờ được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài. Đây cũng là lợi thế lớn khiến iPhone cũ tiếp tục có sức hút trên thị trường.

Dòng iPhone 16 hiện được xem là lựa chọn an toàn nhất đối với người dùng muốn mua iPhone cũ nhưng chưa quá lỗi thời. Máy được trang bị chip A18 hoặc A18 Pro mạnh mẽ, hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence, dùng cổng USB-C và tương thích đầy đủ với iOS 26.

iPhone 16 là mẫu iPhone đáng mua nhất hiện nay. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone 16 và iPhone 16 Plus hiện vẫn đang được Apple bán chính hãng ở nhiều thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị vẫn được hỗ trợ cập nhật iOS và nhận các bản vá bảo mật lâu dài. Ngoài hiệu năng mạnh, máy còn sở hữu camera 48 MP, hỗ trợ eSIM kép, chống nước chuẩn IP68 và thời lượng pin tốt hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn được đánh giá là những mẫu máy cao cấp đáng mua trong năm 2026. Dù đã ra mắt hơn hai năm, bộ đôi này vẫn xử lý tốt các tác vụ nặng như chỉnh sửa video, chơi game đồ họa cao hay sử dụng các tính năng AI mới của Apple.

Một trong những điểm giúp iPhone 15 Pro thu hút là chip A17 Pro. Đây là dòng chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 3 nm, mang lại hiệu năng mạnh nhưng vẫn tiết kiệm pin. Máy cũng hỗ trợ cổng USB-C, khung titan nhẹ hơn và camera zoom cải thiện đáng kể so với thế hệ cũ.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 13 và iPhone 14 vẫn là lựa chọn được nhiều người dùng quan tâm. Dù không hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI mới nhất, hai dòng máy này vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như xem video, chụp ảnh, lướt mạng xã hội, học tập và làm việc.

Trên Reddit và nhiều diễn đàn công nghệ, không ít người dùng cho biết iPhone 13 vẫn hoạt động ổn định trong năm 2026, ít nóng máy và thời lượng pin còn khá tốt sau nhiều năm sử dụng. Đây cũng là một trong những mẫu iPhone có giá giảm mạnh nhất hiện nay nhưng vẫn giữ được hiệu năng đủ dùng cho phần lớn người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, giới công nghệ cho rằng người dùng không nên chọn những mẫu đã quá cũ như iPhone X, XR hoặc iPhone 11 nếu có ý định sử dụng lâu dài. Nguyên nhân là các thiết bị này đang dần bước vào giai đoạn cuối của vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Ngoài vấn đề cập nhật iOS, các mẫu iPhone đời cũ cũng gặp hạn chế về hiệu năng AI, camera và dung lượng pin sau thời gian dài sử dụng. Một số ứng dụng và tính năng mới trong tương lai có thể không còn tương thích hoàn toàn với các thiết bị này.

Bên cạnh cấu hình, người dùng khi mua iPhone cũ cũng cần chú ý đến tình trạng pin và nguồn gốc thiết bị. Những máy có pin chai quá nhiều hoặc từng sửa chữa không chính hãng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng về lâu dài.

Ngoài ra, việc Apple chuyển sang cổng USB-C từ dòng iPhone 15 cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Chuẩn kết nối mới giúp người dùng dễ dùng chung sạc với iPad, MacBook hoặc smartphone Android thay vì phải tiếp tục phụ thuộc vào cáp Lightning như trước.

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, iPhone đời cũ vẫn là lựa chọn hợp lý với nhiều người dùng nếu chọn đúng model. Thay vì chạy theo những thiết bị mới nhất, nhiều người hiện vẫn ưu tiên sản phẩm có hiệu năng ổn định, được hỗ trợ lâu dài và phù hợp với nhu cầu thực tế hằng ngày.

Người mua iPhone cũ nên lựa chọn những cửa hàng uy tín, có dịch vụ bảo hành tốt để đảm bảo an toàn. Ảnh: TIỂU MINH

