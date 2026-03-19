Tin buồn dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Samsung đã chính thức hủy bỏ dự án điện thoại thông minh tham vọng nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Samsung vừa xác nhận sẽ dừng sản xuất Galaxy Z TriFold, mẫu điện thoại được xem là tham vọng nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi sản phẩm lên kệ, khép lại vòng đời ngắn ngủi của một thiết bị từng tạo ra không ít kỳ vọng.

Galaxy Z TriFold được mở bán đầu tiên vào ngày 12-12-2025 tại Hàn Quốc với giá khoảng 64 triệu đồng, sau đó ra mắt hạn chế tại một số thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, UAE…

Thiết bị gây ấn tượng với màn hình 10 inch, thiết kế siêu mỏng 4.2 mm khi mở và nhanh chóng cháy hàng trong đợt đầu và những đợt mở bán bổ sung. Thậm chí trên các trang web mua bán, có thời điểm thiết bị được rao bán lại với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết khoảng 2.900 USD.

Samsung dừng dự án phát triển Galaxy Z TriFold.

Chia sẻ với Bloomberg, Samsung cho biết sẽ bắt đầu ngừng bán Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc trước khi chấm dứt hoàn toàn việc phân phối ở các thị trường còn lại, trong đó có Mỹ, sau khi lượng hàng tồn kho được bán hết. Trên website của hãng, người dùng hiện chỉ có thể tìm mua máy trực tiếp tại một số cửa hàng Samsung Experience Store, thay vì đặt hàng trực tuyến như trước.

Dù được quan tâm lớn, Galaxy Z TriFold dường như không được Samsung định hướng là sản phẩm dành cho số đông.

Một số ý kiến phân tích cho rằng mẫu máy này chủ yếu nhằm trình diễn năng lực công nghệ và khẳng định vị thế của hãng trong cuộc đua điện thoại màn hình gập. Chi phí sản xuất cao cùng cấu trúc phức tạp khiến Samsung khó thu được nhiều lợi nhuận dù máy có giá bán đắt.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận một số phản ánh liên quan đến vấn đề kỹ thuật, dù chưa có bằng chứng cho thấy đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định dừng sản xuất.

Việc ra mắt Galaxy Z TriFold được xem là bước đi để Samsung không đứng ngoài cuộc đua điện thoại gập ba, sau khi Huawei giới thiệu mẫu máy cùng phân khúc vào năm 2024 và tiếp tục tung ra phiên bản kế nhiệm Huawei Mate XTs. Tuy nhiên, trái với Huawei vẫn theo đuổi dòng sản phẩm này, Samsung lại quyết định dừng dự án sớm hơn dự kiến.

Mặc dù vậy, những người yêu thích dòng điện thoại màn hình gập vẫn còn nhiều sự lựa chọn trong hệ sinh thái của Samsung. Hãng hiện vẫn bán Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7, đồng thời được cho là đang phát triển thế hệ kế nhiệm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Ngoài ra, thị trường cũng rộ lên thông tin về một mẫu Galaxy Z Wide mới có thể ra mắt trong năm nay.

Việc Galaxy Z TriFold bị ngừng sản xuất để lại không ít tiếc nuối, nhất là với những người từng kỳ vọng đây sẽ là bước tiến mới của điện thoại màn hình gập. Tuy nhiên, với Samsung, đây có thể chỉ là một phép thử cần thiết trước khi hãng quyết định hướng đi tiếp theo cho phân khúc đầy thách thức này.

