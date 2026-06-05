Realme 16T 5G lộ diện, pin 8.000 mAh có thể dùng đến 2 ngày

(PLO)- Realme vừa giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên realme 16T 5G, nổi bật với viên pin 8.000 mAh, camera AI 50 MP và khả năng kháng nước, chống va đập dành cho người dùng trẻ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, quay video, chơi game và làm việc trên điện thoại, thời lượng pin tiếp tục là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Realme 16T 5G được trang bị pin 8.000 mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trong phân khúc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể hoạt động tới 2 ngày sau một lần sạc, đạt 25 giờ xem YouTube, gần 33 giờ lướt Instagram, 34 giờ nhắn tin và hơn 14 giờ chơi game. Dù kết quả thực tế còn phụ thuộc vào cường độ sử dụng, đây vẫn là con số đáng chú ý đối với một smartphone tầm trung.

Đi kèm viên pin lớn là sạc nhanh 45 W, hỗ trợ rút ngắn thời gian nạp năng lượng. Máy cũng có tính năng sạc ngược 15 W, cho phép sử dụng như một pin dự phòng để sạc cho tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh khi cần.

Về camera, realme 16T 5G sở hữu cảm biến Sony IMX852 độ phân giải 50 MP cùng khẩu độ f/1.8. Hệ thống camera được tích hợp nhiều tính năng AI nhằm cải thiện chất lượng ảnh chân dung và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh ngay trên thiết bị.

Một trong những tính năng mới là AI Pop-out, cho phép tách chủ thể khỏi nền ảnh để tạo hiệu ứng nổi bật tương tự các bài đăng trên mạng xã hội. Máy cũng được tích hợp các công cụ chỉnh sửa ảnh và video bằng AI nhằm đơn giản hóa quá trình sáng tạo nội dung.

Realme còn trang bị một gương selfie ở mặt lưng, giúp người dùng căn chỉnh khung hình khi chụp bằng camera chính thay vì phải sử dụng camera trước.

Thiết bị chạy giao diện realme UI 7.0, được tối ưu để duy trì độ mượt trong thời gian dài, đồng thời cải thiện khả năng đa nhiệm và giữ ứng dụng chạy nền.

Đối với người dùng yêu thích chơi game, thiết bị hỗ trợ tốc độ khung hình lên đến 60 FPS trên các tựa game tương thích. Đi kèm theo đó là hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích 5.300 mm² được tích hợp nhằm kiểm soát nhiệt độ khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Về độ bền, máy đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K. Thiết bị cũng được trang bị khả năng chống va đập theo tiêu chuẩn quân đội, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại trong môi trường khắc nghiệt.

Tại Việt Nam, realme 16T 5G được bán với hai tùy chọn bộ nhớ. Phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB có giá 10,29 triệu đồng, trong khi phiên bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 10,99 triệu đồng.

4 sai lầm về sạc pin bạn nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Nhiều thói quen sạc pin được truyền miệng từ thời xưa đến nay đã không còn đúng với smartphone đời mới.

Lộ cấu hình iPhone Ultra với viên pin khủng 5.800 mAh (PLO)- Apple dường như đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi điện thoại gập, khi những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone Ultra liên tục xuất hiện, hé lộ một thiết bị hoàn toàn khác biệt so với những gì hãng từng làm trước đây.