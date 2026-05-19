9 thiết bị công nghệ đáng chú ý trong tháng 5-2026

(PLO)- Thị trường công nghệ tháng 5 bắt đầu sôi động hơn khi hàng loạt thiết bị mới đồng loạt lên kệ, từ laptop AI, smartphone tầm trung cho đến tai nghe gaming và sổ tay điện tử.

Điểm chung của các sản phẩm lần này là đều tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì chạy đua thông số đơn thuần. Nhiều thiết bị cũng được tích hợp AI hoặc tối ưu cho nhu cầu làm việc, chơi game và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

1. Google Fitbit Air

Sau nhiều đồn đoán về tương lai của Fitbit, Google cuối cùng cũng giới thiệu Fitbit Air, mẫu vòng đeo tay theo dõi sức khỏe mới không có màn hình. Thiết bị này đi theo hướng tối giản giống Whoop, tập trung hoàn toàn vào việc theo dõi sức khỏe thay vì hiển thị thông báo hay ứng dụng.

Fitbit Air kết nối với ứng dụng Google Health để theo dõi giấc ngủ, vận động và đưa ra phân tích sức khỏe chuyên sâu hơn. Nếu đăng ký gói Google Health Premium giá 9,99 USD mỗi tháng, người dùng còn có thể nhận hướng dẫn luyện tập cá nhân hóa bằng Gemini AI.

Thiết bị có giá 99,99 USD, pin dùng khoảng một tuần và dự kiến lên kệ từ ngày 26-5.

2. Asus Zenbook A16 (2026)

Asus vừa nâng cấp dòng Zenbook A16 với chip Snapdragon X2 Elite Extreme mới từ Qualcomm. Theo Wired, đây là một trong những mẫu laptop Windows dùng ARM mạnh nhất hiện nay.

Máy sở hữu RAM 48 GB, SSD 1 TB cùng màn hình OLED 16 inch độ phân giải 3K và tần số quét 120 Hz. Asus tiếp tục dùng vật liệu Ceraluminum độc quyền nhằm tăng độ bền nhưng vẫn giữ trọng lượng nhẹ.

Zenbook A16 cũng được cài sẵn Windows 11 Pro và Microsoft Copilot để hỗ trợ các tác vụ AI. Giá bán khởi điểm của sản phẩm là 2.199 USD.

3. Rare Super Pocket

Blaze Entertainment tiếp tục khai thác thị trường game retro với mẫu máy chơi game cầm tay Rare Super Pocket mới.

Thiết bị tích hợp sẵn 15 trò chơi kinh điển của Rare như Banjo-Kazooie, Battletoads hay Blast Corps. Máy dùng màn hình 2,8 inch, sạc USB-C và hỗ trợ băng game Evercade để chơi thêm nhiều tựa game cổ điển khác.

Rare Super Pocket hiện cho đặt trước với giá 69,99 USD và dự kiến phát hành vào tháng 6.

4. Samsung Galaxy A57 5G

Giữa lúc smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, Samsung tiếp tục đẩy mạnh phân khúc tầm trung với Galaxy A57 5G.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch, tần số quét 120 Hz cùng chip Exynos 1680 mới. Theo Trusted Reviews, thiết bị cho hiệu năng ổn định và chất lượng hiển thị khá tốt trong tầm giá.

Samsung cũng bổ sung nhiều tính năng AI cho dòng Galaxy A như Circle to Search, Object Eraser hay Auto Trim để chỉnh sửa video tự động. Galaxy A57 5G có giá từ 549 USD và được cam kết cập nhật Android trong sáu năm.

5. Lenovo Yoga 7a 2-in-1

Yoga 7a là mẫu laptop lai mới của Lenovo với thiết kế xoay gập 360 độ quen thuộc. Thiết bị có thể dùng như laptop thông thường, tablet... để xem nội dung.

Máy sử dụng chip AMD Ryzen AI 400 Series, RAM tối đa 24 GB và màn hình OLED cảm ứng. Lenovo cũng thêm chế độ canvas mới để hỗ trợ ghi chú và vẽ bằng bút cảm ứng thoải mái hơn.

Giá bán khởi điểm của Yoga 7a là 899 USD.

6. Bose Lifestyle Ultra Speaker

Bose vừa tung ra mẫu loa không dây Lifestyle Ultra với mức giá 299 USD. Theo Trusted Reviews, thiết bị cho âm thanh lớn và rộng hơn kích thước thực tế nhờ hệ thống loa hướng trước và hướng lên trên. Loa hỗ trợ WiFi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect và cả cổng AUX 3.5 mm truyền thống.

Bose cũng tích hợp Alexa và công nghệ TrueSpatial để tạo hiệu ứng âm thanh sống động hơn.

7. Steam Controller thế hệ 2

Valve cuối cùng cũng tung ra Steam Controller thế hệ mới sau nhiều năm chờ đợi. Tay cầm này nhanh chóng cháy hàng ngay sau khi mở bán.

Thiết bị được nâng cấp với joystick từ tính TMR, phản hồi rung mạnh hơn và pin dùng tới 35 giờ. Valve còn bổ sung tính năng Grip Sense cho phép điều khiển gyro bằng cảm ứng ở mặt sau tay cầm.

Sản phẩm có giá 99 USD và được xem là một trong những tay cầm tốt nhất dành cho game PC.

8. Sony Inzone H6 Air

Sony tiếp tục mở rộng hệ sinh thái gaming với tai nghe Inzone H6 Air.

Thiết bị dùng thiết kế open-back để tạo cảm giác âm thanh tự nhiên hơn và giảm hiện tượng bí tai khi đeo lâu. Tai nghe chỉ nặng dưới 200 gram nhưng vẫn hỗ trợ âm thanh không gian 360 độ.

Sony cho biết hãng đã hợp tác cùng đội ngũ PlayStation để tinh chỉnh EQ phù hợp cho game nhập vai và game phiêu lưu.

9. reMarkable Paper Pure

reMarkable vừa giới thiệu mẫu sổ tay điện tử mới mang tên Paper Pure nhằm thay thế reMarkable 2.

Thiết bị sử dụng màn hình e-ink 10,3 inch với bề mặt mô phỏng cảm giác viết trên giấy thật. So với thế hệ cũ, Paper Pure có tốc độ phản hồi nhanh hơn, màn hình sáng hơn và pin dùng tới ba tuần.

Máy hỗ trợ chuyển chữ viết tay thành văn bản, thêm layer ghi chú và đồng bộ tài liệu. Giá bán khởi điểm của sản phẩm là 399 USD.

