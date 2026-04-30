Dưới 4 triệu đồng nên mua smartphone gì?

(PLO)- Với ngân sách dưới 4 triệu đồng, người dùng vẫn có thể tìm được một smartphone đủ tốt để liên lạc, học tập, giải trí nhẹ và dùng ổn trong vài năm.

Không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại đắt tiền để chụp ảnh chuyên nghiệp, chơi game nặng hoặc quay video chất lượng cao. Với nhiều học sinh, sinh viên, người lớn tuổi hoặc người cần máy phụ, smartphone dưới 4 triệu đồng vẫn là lựa chọn hợp lý nếu thiết bị đáp ứng tốt những nhu cầu quen thuộc như gọi điện, nhắn tin, lướt web, xem video, học online, dùng Zalo, Facebook hay các ứng dụng ngân hàng.

Ở phân khúc này, điều quan trọng không nằm ở những thông số kĩ thuật hấp dẫn, mà là trải nghiệm sử dụng có ổn hay không. Một chiếc điện thoại giá rẻ đáng mua cần có màn hình đủ lớn để xem nội dung thoải mái, thao tác vuốt chạm mượt, pin dùng được trong ngày và dung lượng lưu trữ phù hợp với thói quen sử dụng.

Mẫu smartphone giá rẻ Tecno Spark Go 3.

Bên cạnh đó, độ bền cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Điện thoại phổ thông thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ đi học, đi làm đến chạy xe ngoài đường, nên khả năng chống bụi, chống nước bắn hoặc chịu va chạm nhẹ sẽ giúp người dùng yên tâm hơn. Đơn cử như Tecno Spark Go 3, máy được trang bị RAM 4 GB (mở rộng thêm 4 GB RAM ảo), bộ nhớ trong 64/128 GB, chip Unisoc T7250 tám nhân cùng mức giá chỉ từ 3,69 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,75 inch, tần số quét 120 Hz, viên pin 5.000 mAh và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64. Theo thông tin từ Tecno, viên pin của thiết bị có thể phát video khoảng 11 tiếng và sau 4 năm vẫn duy trì khoảng 80% tuổi thọ trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Camera sau đủ dùng cho những tác vụ thông thường.

Về camera, máy được trang bị camera chính 13 MP và camera trước 8 MP. Đi kèm theo đó là các chế độ như Super Night, AI CAM, AutoSnap hay Flashsnap chủ yếu phục vụ nhu cầu chụp nhanh, gọi video, lưu tài liệu và đăng ảnh lên mạng xã hội.

Dù có mức giá rẻ nhưng Spark Go 3 vẫn được tích hợp trợ lý Ella, hỗ trợ dịch thuật, tóm tắt nội dung, tạo văn bản, giải quyết vấn đề dựa trên hình ảnh và chỉnh sửa ảnh. Đặc biệt là tính năng Free Link 2.0, cho phép hai thiết bị Tecno gọi hoặc nhắn tin với nhau trong điều kiện không có sóng hoặc mạng di động yếu, với khoảng cách lý tưởng từ 1 đến 1,5 km.

