3 tính năng mới trên iOS 27 có thể khiến bạn bất ngờ

(PLO)- Apple được cho là sẽ bổ sung thêm nhiều công cụ chỉnh ảnh bằng AI trên iOS 27, giúp người dùng mở rộng khung hình, cải thiện màu sắc và thay đổi góc nhìn ảnh không gian.

Chụp một bức ảnh đẹp không khó, nhưng không phải lúc nào người dùng cũng canh được đúng khung hình, ánh sáng và góc chụp. Với iOS 27, Apple có thể sẽ đưa thêm nhiều công cụ chỉnh ảnh mới vào ứng dụng Photos, giúp người dùng sửa lại những chi tiết chưa ưng ý ngay trên iPhone mà không cần cài thêm ứng dụng bên ngoài.

Theo Redmond Pie, các công cụ mới dự kiến được giới thiệu tại WWDC vào tháng tới, đồng thời cũng có mặt trên macOS 27 và iPadOS 27. Hiện tại, iPhone đã có tính năng Clean Up để xóa vật thể không mong muốn trong ảnh. Khi người dùng khoanh vùng chi tiết cần loại bỏ, hệ thống sẽ tự lấp phần nền phía sau sao cho ảnh trông tự nhiên hơn.

Apple nhiều khả năng sẽ tích hợp thêm các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI trên iOS 27. Ảnh: Apple

Ở bản cập nhật sắp tới, Apple được cho là sẽ bổ sung ba công cụ mới gồm Extend, Enhance và Reframe. Extend cho phép mở rộng khung hình bằng cách tạo thêm phần ảnh nằm ngoài vùng chụp ban đầu. Tính năng này phù hợp với những trường hợp ảnh bị cắt quá sát, thiếu khoảng trống phía trên đầu hoặc hai bên chủ thể.

Enhance sẽ tập trung vào ánh sáng và màu sắc, giúp ảnh trông cân bằng hơn mà người dùng không phải tự chỉnh từng thông số. Đây có thể là lựa chọn nhanh cho những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng, ngược sáng hoặc màu sắc chưa đúng ý.

Riêng Reframe hướng đến ảnh không gian, cho phép thay đổi góc nhìn sau khi ảnh đã được chụp. Điều này cho thấy Apple vẫn muốn tận dụng nhóm ảnh và video không gian, vốn được hãng đưa vào iPhone để phục vụ hệ sinh thái Vision Pro.

Nếu các thông tin trên chính xác, iOS 27 sẽ là bản cập nhật đáng chú ý với những người thường xuyên chụp ảnh bằng iPhone. Thay vì chỉ sửa lỗi hoặc thêm vài tùy chỉnh nhỏ, Apple đang muốn biến ứng dụng Photos thành công cụ chỉnh ảnh mạnh hơn, nhưng vẫn giữ cách dùng đơn giản cho người dùng phổ thông.

