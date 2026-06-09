Vì sao điện thoại Samsung xuất hiện chấm sáng nhỏ trên màn hình?

(PLO)- Một chấm sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện ở mép trên màn hình khiến không ít người dùng Samsung lo lắng, thậm chí nghi ngờ điện thoại bị lỗi phần cứng.

Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, đây là dấu hiệu cho thấy một số tính năng trên thiết bị đang hoạt động.

Nếu sử dụng điện thoại Galaxy trong môi trường thiếu sáng, nhiều người sẽ nhận thấy một điểm sáng rất nhỏ nhấp nháy gần khu vực camera trước hoặc mép trên màn hình. Hiện tượng này xuất hiện trong vài giây rồi biến mất, đôi khi chỉ nhìn thấy khi đưa máy lại gần mắt hoặc ở trong phòng tối.

Theo Samsung, chấm nhỏ phát sáng này thường liên quan đến cảm biến tiệm cận. Trên các mẫu điện thoại hiện đại, cảm biến này thường được đặt ẩn dưới màn hình thay vì nằm ở phần viền trên như trước đây. Khi cảm biến hoạt động để nhận biết khoảng cách giữa người dùng và thiết bị, một ánh sáng nhỏ có thể xuất hiện và bị nhìn nhầm là điểm ảnh lỗi hoặc màn hình gặp sự cố.

Tin vui mới nhất dành cho người dùng Samsung (PLO)- Samsung được cho là đang thử nghiệm một thay đổi nhỏ trên One UI 9, giúp người dùng bảo vệ dữ liệu tốt hơn nếu chẳng may điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp.

Chấm nhỏ phát sáng đôi khi chỉ hiển thị cảnh báo micro hoặc camera đang được sử dụng.

Cảm biến tiệm cận đóng vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng điện thoại. Khi thực hiện cuộc gọi, cảm biến sẽ nhận biết điện thoại đang được đưa lên tai để tự động tắt màn hình, tránh các thao tác chạm nhầm và tiết kiệm pin. Đây là lý do người dùng có thể thấy chấm sáng xuất hiện trong một số tình huống nhất định.

Thỉnh thoảng người dùng cũng sẽ thấy xuất hiện một chấm nhỏ màu xanh lá cây ở góc màn hình. Đây không phải lỗi màn hình mà là tính năng bảo mật được Google và Samsung tích hợp nhằm giúp người dùng biết khi nào camera hoặc micro đang được sử dụng.

Ví dụ, khi mở ứng dụng camera, gọi video hoặc sử dụng một ứng dụng có quyền truy cập micro, hệ thống sẽ hiển thị chấm xanh ở góc màn hình. Mục đích là giúp người dùng nhận biết thiết bị đang ghi hình hoặc ghi âm. Nếu thấy biểu tượng này xuất hiện bất thường, người dùng có thể kéo thanh thông báo xuống để kiểm tra ứng dụng nào đang sử dụng camera hoặc micro.

Trong hầu hết trường hợp, các chấm sáng hoặc đèn báo nhỏ trên điện thoại Samsung đều liên quan đến cảm biến và tính năng bảo mật, không phải dấu hiệu hỏng màn hình. Người dùng chỉ nên kiểm tra thêm nếu điểm sáng xuất hiện liên tục, không biến mất hoặc đi kèm các hiện tượng bất thường như màn hình nhấp nháy, sọc màu hay cảm ứng hoạt động không ổn định.

Do đó, nếu bạn phát hiện một chấm sáng nhỏ trên điện thoại Galaxy, đừng vội nghĩ đến việc mang máy đi bảo hành. Rất có thể đó chỉ là cảm biến hoặc cơ chế bảo vệ quyền riêng tư đang âm thầm hoạt động phía sau màn hình.

Một trong những thứ tốt nhất của iPhone thực chất lại do Samsung sản xuất (PLO)- Mỗi năm Apple bán ra hàng trăm triệu chiếc iPhone, nhưng phần lớn màn hình OLED trên những thiết bị này lại được sản xuất bởi Samsung.

Apple lặng lẽ loại bỏ các dòng điện thoại Samsung khỏi chương trình đổi cũ đổi mới lấy iPhone 17 (PLO)- Apple vừa có một thay đổi khá lạ trong chương trình trade-in dành cho người dùng muốn đổi điện thoại cũ để mua iPhone 17.