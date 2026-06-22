TV Sony BRAVIA 2026 gây chú ý với công nghệ True RGB

(PLO)- Sony vừa giới thiệu thế hệ TV BRAVIA và hệ thống âm thanh BRAVIA Theatre 2026 tại Việt Nam, cho thấy xu hướng màn hình ngày càng lớn đang trở thành lựa chọn phổ biến trong các không gian giải trí gia đình.

Danh mục sản phẩm năm nay gồm 15 mẫu TV từ 43 đến 100 inch, đi kèm nhiều giải pháp âm thanh nhằm tái tạo trải nghiệm gần với rạp chiếu phim hơn.

Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ đôi BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II, hai mẫu TV cao cấp sử dụng công nghệ True RGB. Khác với TV LED thông thường, hệ thống đèn nền trên các mẫu TV này có thể điều khiển riêng biệt ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương, giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc, độ tương phản và các chi tiết trong vùng sáng tối. Theo Sony, công nghệ này được phát triển dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực màn hình chuyên nghiệp và sản xuất nội dung điện ảnh.

Ngoài chất lượng hình ảnh, Sony cũng bổ sung nhiều công nghệ tối ưu trải nghiệm xem phim như tự động điều chỉnh hình ảnh theo điều kiện ánh sáng trong phòng, tăng cường độ rõ của lời thoại và giả lập hiệu ứng âm thanh vòm. Các mẫu TV cao cấp hỗ trợ những chuẩn hình ảnh, âm thanh quen thuộc như Dolby Vision, Dolby Atmos và IMAX Enhanced.

Bên cạnh dòng cao cấp, Sony cũng mở rộng lựa chọn cho người dùng phổ thông với BRAVIA 3 II. Dòng TV này có kích thước từ 43 đến 100 inch, hướng đến những gia đình muốn nâng cấp phòng khách thành không gian giải trí đa năng phục vụ nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game. Phiên bản 100 inch được xem là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất khi xu hướng màn hình siêu lớn ngày càng phát triển.

BRAVIA 3 II được trang bị bộ xử lý XR Processor tích hợp AI cùng các công nghệ tăng cường màu sắc và độ mượt chuyển động. TV cũng hỗ trợ HDMI 2.1 và VRR, những tính năng được nhiều game thủ quan tâm khi kết nối với các hệ máy chơi game thế hệ mới.

Không chỉ tập trung vào màn hình, Sony còn giới thiệu hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre mới. Nổi bật trong số này là BRAVIA Theatre Trio, hệ thống loa không dây gồm ba loa riêng biệt thay vì thiết kế loa thanh truyền thống. Theo Sony, cách bố trí này giúp mở rộng không gian âm thanh, tăng độ rõ của lời thoại và mang lại cảm giác cân bằng hơn khi kết hợp với TV kích thước lớn.

Hệ thống âm thanh mới được trang bị công nghệ 360 Spatial Sound Mapping, cho phép tạo ra các loa ảo xung quanh người nghe nhằm mô phỏng hiệu ứng âm thanh đa hướng như trong rạp chiếu phim. Sony cũng giới thiệu thêm các loa siêu trầm và loa vệ tinh không dây để người dùng có thể mở rộng hệ thống theo nhu cầu thực tế.

Tại sự kiện, đạo diễn Victor Vũ cho rằng chất lượng hiển thị và khả năng tái tạo màu sắc chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải trọn vẹn ý đồ của nhà làm phim đến khán giả. Theo ông, những yếu tố như màu sắc, ánh sáng và độ sâu hình ảnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người xem khi thưởng thức tác phẩm tại nhà.

Các dòng TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre 2026 sẽ được bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026. Với việc mở rộng danh mục sản phẩm lên tới 100 inch cùng các công nghệ hình ảnh và âm thanh mới, Sony đang cho thấy tham vọng đưa trải nghiệm giải trí màn hình lớn vốn chỉ xuất hiện trong các phòng chiếu chuyên nghiệp đến gần hơn với người dùng gia đình.