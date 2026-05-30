Dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới chính thức mở bán tại Việt Nam

(PLO)-Huawei chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất mang tên HUAWEI WATCH FIT 5 Series, sở hữu nhiều nâng cấp về công nghệ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện chuyên nghiệp.

​HUAWEI WATCH FIT 5 Series sở hữu thiết kế trẻ trung với bảng màu đa dạng. Phiên bản Tiêu chuẩn mang đến 5 lựa chọn màu sắc: bạc, tím, trắng, đen và xanh lá. Trong khi đó, phiên bản Pro tạo điểm nhấn cá tính với 3 màu: cam, trắng và đen.

​Trên phiên bản Pro, hãng ứng dụng thiết kế phủ dầu (oil-filling) cao cấp cho phần viền bezel, giúp bề mặt kim loại kháng oxy hóa và giữ màu bền lâu. Đặc biệt, riêng phiên bản màu trắng được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại gốm nano chuẩn hàng không vũ trụ, mang lại kết cấu bề mặt cao cấp cùng độ bền vượt trội.

​Trải nghiệm hiển thị trên cả hai phiên bản đều được nâng cấp rõ rệt. HUAWEI WATCH FIT 5 được trang bị màn hình AMOLED 1,82 inch, còn phiên bản Pro sở hữu màn hình AMOLED lớn 1,92 inch với viền siêu mỏng chỉ 1,8 mm. Ngoài ra, độ sáng màn hình cũng được cải tiến mạnh mẽ với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits trên phiên bản Pro và 2.500 nits đối với phiên bản Tiêu chuẩn, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh nắng gắt ngoài trời.

​Trải nghiệm tập luyện đa dạng và chuyên nghiệp

​Dòng sản phẩm mới mở rộng trải nghiệm thể thao theo hướng gần gũi với nhịp sống hiện đại qua tính năng Mini-Workout. Không cần dụng cụ, người dùng có thể vận động nhanh từ 30 giây đến vài phút với hình ảnh gấu trúc tương tác sinh động trên mặt đồng hồ.

​Thiết bị hỗ trợ tốt các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot, cho phép theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện theo thời gian thực và đồng bộ vào Nhật ký hoạt động trên ứng dụng Huawei Sức khỏe.

​Đối với người yêu thích thể thao ngoài trời, đồng hồ có thể tự động nhận diện khi người dùng đang đạp xe, hiển thị công suất ảo và chỉ số guồng chân ảo theo thời gian thực. Riêng phiên bản Pro được trang bị các chế độ chuyên sâu như Chạy địa hình (tính năng Điều hướng theo phân đoạn phân tích độ cao, ước tính thời gian đến đích) và hỗ trợ bộ môn golf với khả năng truy cập bản đồ vector của hơn 17.000 sân golf toàn cầu, tự động xoay khu vực green theo hướng nhìn.

​Chủ động theo dõi và phòng ngừa rủi ro sức khỏe

​Năm nay, dòng WATCH FIT 5 định hướng bước chuyển mình từ ghi nhận chỉ số thụ động sang hỗ trợ chủ động phòng ngừa, tập trung vào sức khỏe tim mạch và sức khỏe phụ nữ.

​Về sức khỏe tim mạch, phiên bản Pro được tích hợp tính năng cảnh báo rung nhĩ (A-fib) và nhịp tim bất thường dựa trên phân tích sóng mạch, phân tích điện tâm đồ (ECG), cùng khả năng phát hiện xơ cứng động mạch. Đặc biệt, thiết bị còn hỗ trợ tính năng Đánh giá nguy cơ tiểu đường lần đầu tiên xuất hiện trên các thiết bị đeo của hãng, giúp người dùng sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường.

​​Nhờ trang bị viên pin high-silicon, thiết bị cho thời lượng sử dụng lên đến 10 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn và 7 ngày khi sử dụng thường xuyên, giúp người dùng an tâm trong các chuyến đi ngắn ngày mà không lo sạc pin liên tục.

​Tại Việt Nam, sản phẩm hỗ trợ thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng MoMo tiện lợi ngay trên cổ tay. Hãng cũng triển khai thử thách “Spark Your Vibe” trên ứng dụng Huawei Sức khỏe và Strava từ ngày 29-5 đến ngày 18-6-2026. Người dùng hoàn thành tổng quãng đường 15 km (chạy bộ, đi bộ, đạp xe) hoặc ghi nhận đủ 5 giờ vận động trên Strava sẽ nhận mã giảm giá 10% khi mua sản phẩm tại Cửa hàng Trực tuyến Huawei trong tháng 6-2026.

