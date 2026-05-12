Lộ diện mẫu smartphone sở hữu 'siêu camera', tham vọng thay thế máy quay chuyên nghiệp

(PLO)- Vivo X300 Ultra tập trung mạnh vào camera, quay video và các công cụ dành cho người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung bằng điện thoại.

Vừa qua, vivo đã chính thức mang X300 Ultra về Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên hãng đưa phiên bản cao cấp nhất của dòng X Series về thị trường trong nước. Đây là mẫu máy được định vị ở phân khúc flagship, nơi người dùng không chỉ quan tâm cấu hình mà còn đòi hỏi khả năng chụp ảnh, quay video và xử lý hậu kỳ tốt hơn ngay trên điện thoại.

Điểm nổi bật nhất của vivo X300 Ultra nằm ở hệ thống ba camera ZEISS Prime với các tiêu cự 14 mm, 35 mm và 85 mm. Cách bố trí này cho phép người dùng chuyển linh hoạt giữa góc siêu rộng, góc chụp đời thường và chân dung hoặc tele mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào zoom kỹ thuật số.

Máy cũng hỗ trợ phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra tương đương 400 mm và phiên bản Gen 2 tương đương 200 mm.

Vivo X300 Ultra nổi bật với phụ kiện camera hầm hố. Ảnh: TIỂU MINH

Camera tele ZEISS APO 85 mm là một trong những phần được vivo nhấn mạnh. Ống kính này dùng cảm biến 200 MP, hỗ trợ lấy nét tự động đến 60 fps và chống rung OIS chuẩn gimbal 3 độ, hướng đến các tình huống chụp chủ thể ở xa, chuyển động nhanh hoặc chụp cầm tay trong điều kiện khó. Máy cũng có lớp phủ ZEISS T* và lớp phủ Kính Xanh Siêu Cấp để hạn chế lóa, bóng ma khi chụp ngược sáng hoặc trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Ở tiêu cự 35 mm, vivo trang bị cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch, hỗ trợ xuất ảnh 200 MP. Đây là tiêu cự phù hợp với ảnh đời thường, chân dung môi trường hoặc các khung hình cần giữ cả chủ thể lẫn bối cảnh.

Trong khi đó, camera góc siêu rộng ZEISS 14 mm hướng đến ảnh phong cảnh, kiến trúc hoặc những tình huống cần thu nhiều chi tiết hơn trong một khung hình.

Hình ảnh chụp từ vivo X300 Ultra được người dùng đánh giá khá cao. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ chụp ảnh, vivo X300 Ultra còn được đầu tư cho quay video. Máy hỗ trợ quay 4K 120 fps 10-bit Log đa tiêu cự và 4K 120 fps Dolby Vision trên toàn bộ camera sau. Với chế độ quay chuyên nghiệp, người dùng có thể tùy chỉnh nhiều thông số, dùng 3D LUT để xem trước màu khi quay Log và đưa video vào quy trình chỉnh màu theo chuẩn ACES. Đây là nhóm tính năng vốn thường thấy ở thiết bị quay chuyên dụng hơn là smartphone phổ thông.

Ảnh chụp từ ống kính chính 35 mm. Ảnh: Ngọc Phước

Ảnh chụp từ camera tele gắn ngoài ZEISS Gen 2 Ultra, tương đương 400 mm. Ảnh: Ngọc Phước

Ngoài ra, vivo cũng bổ sung hệ thống 4 micro với 6 chế độ thu âm, nhằm cải thiện âm thanh khi quay video trong các bối cảnh khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích với những người làm vlog, quay sự kiện, phỏng vấn hoặc ghi hình ở nơi đông người, nơi tiếng ồn nền dễ làm giảm chất lượng nội dung.

Về hiệu năng, X300 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm chip xử lý hình ảnh VS1+. Máy được trang bị pin BlueVolt 6.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W và hệ thống kiểm soát nhiệt để hạn chế nóng máy khi vừa sạc vừa sử dụng. Màn hình ZEISS Master Color 2K có độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit, hỗ trợ xem và căn chỉnh khung hình trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Thiết bị cũng có chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69, kính cường lực Armor, cảm biến vân tay siêu âm 3D 2.0 và chạy OriginOS 6. vivo cho biết máy hỗ trợ chuyển dữ liệu một chạm từ iPhone, chi tiết có thể hữu ích với người dùng đang muốn đổi máy nhưng ngại việc di chuyển dữ liệu giữa hai nền tảng.

Bộ phụ kiện dành riêng cho X300 Ultra. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện tại, vivo X300 Ultra phiên bản 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong đang được bán với giá 49,9 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thay vì dàn trải vào quá nhiều điểm nhấn, vivo chọn camera và quay video làm trọng tâm cho X300 Ultra, đặc biệt ở hệ thống ống kính ZEISS, khả năng quay 4K 120 fps và các công cụ hỗ trợ hậu kỳ ngay trên điện thoại.

