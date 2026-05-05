Tin công nghệ 5-5: vivo X300 Ultra chính thức lộ diện.

(PLO)- Tin công nghệ 5-5 sẽ có các nội dung như vivo X300 Ultra chính thức lộ diện, iOS 26.5 bổ sung mã hóa đầu cuối RCS trong ứng dụng Messages, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có 6 tính năng mới.

1. vivo X300 Ultra chính thức lộ diện

Sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng vivo đã chính thức đưa X300 Ultra về thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị chuyên về chụp ảnh, quay video và xử lý nội dung trên di động.

Điểm nổi bật nhất trên X300 Ultra là cụm camera lớn phía sau, hợp tác với ZEISS, gồm ba tiêu cự chính 85 mm, 35 mm và 14 mm. Trong đó, camera tele ZEISS APO 85 mm dùng cảm biến 200 MP, chống rung OIS chuẩn gimbal 3 độ và lấy nét tự động đến 60 fps, hướng đến nhu cầu chụp xa, chụp chủ thể chuyển động hoặc sân khấu. Camera 35 mm sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1,12 inch, còn camera góc siêu rộng 14 mm được thiết kế cho phong cảnh và các khung hình rộng.

Ngoài cụm camera trên máy, vivo còn giới thiệu hai ống kính tăng cường tiêu cự ZEISS tương đương 200 mm và 400 mm.

Phụ kiện chụp ảnh bổ sung trên X300 Ultra.

Về video, máy hỗ trợ quay 4K 120 fps 10-bit Log đa tiêu cự và 4K 120 fps Dolby Vision trên các camera sau. Vivo cũng bổ sung chế độ video chuyên nghiệp, hỗ trợ 3D LUT và tương thích quy trình màu ACES, phù hợp với người cần hậu kỳ sâu hơn sau khi quay.

X300 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm chip xử lý hình ảnh VS1+, pin BlueVolt 6.600 mAh và sạc nhanh 100 W. Máy có màn hình ZEISS Master Color 2K, độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit, chuẩn kháng bụi nước IP68 và IP69, cảm biến vân tay siêu âm 3D 2.0. vivo cam kết 5 năm cập nhật hệ điều hành và 7 năm duy trì các bản vá bảo mật.

Tại Việt Nam, vivo X300 Ultra bản 16 GB RAM, 512 GB bộ nhớ trong hiện đang được bán với giá 49,9 triệu đồng.

2. iOS 26.5 bổ sung mã hóa đầu cuối RCS trong ứng dụng Messages

Apple xác nhận bản cập nhật iOS 26.5 sẽ được tích hợp thêm tính năng mã hóa đầu cuối RCS cho ứng dụng Tin nhắn.

Khi sử dụng, cuộc trò chuyện giữa người dùng iPhone và Android sẽ hiển thị biểu tượng ổ khóa và ghi chú “RCS Encrypted”. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần bật tùy chọn “End-to-End Encryption (Beta)” trong phần cài đặt Messages của iOS. Google Messages trên Android cũng cần được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

3. iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có 6 tính năng mới

iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay với nhiều cải tiến đáng chú ý.

Theo đó, thiết kế của máy sẽ được làm mới với Dynamic Island nhỏ hơn, mặt sau có màu sắc hòa quyện tốt hơn. Máy sẽ trang bị chip A20 Pro với tiến trình 2 nm, hiệu năng mạnh và tiết kiệm pin hơn.

Camera chính nhiều khả năng sẽ hỗ trợ thay đổi khẩu độ, đồng nghĩa với việc người dùng có thể tùy chỉnh độ sâu trường ảnh để xóa phông linh hoạt hơn.

Pin của iPhone 18 Pro Max sẽ lớn hơn, dày và nặng hơn một chút. Nút Camera Control sẽ được cập nhật để dễ sử dụng hơn. iPhone 18 Pro cũng sẽ sử dụng modem C2 do Apple tự sản xuất, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và tiết kiệm pin.

Ảnh: 9to5mac

