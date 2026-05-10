Tin công nghệ 10-5: GameVerse 2026 gọi tên những đại diện nổi bật của làng game Việt

(PLO)- Tin công nghệ 10-5 sẽ có các nội dung như GameVerse 2026 gọi tên những đại diện nổi bật của làng game Việt, Apple và Intel đạt thỏa thuận sản xuất chip trong tương lai, Google ra mắt tính năng du lịch mới giúp lên kế hoạch hè.

1. GameVerse 2026 gọi tên những đại diện nổi bật của làng game Việt

Trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, VNGGames tiếp tục nhận được danh hiệu Nhà phát hành game xuất sắc.

Bên cạnh giải thưởng dành cho nhà phát hành, PUBG Mobile cũng được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng thành tựu Esports Việt Nam. Đây là một trong những tựa game gắn với nhiều hoạt động thi đấu thể thao điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến VNGGames, cho biết lần thứ tư liên tiếp nhận giải vừa là niềm tự hào, vừa tạo thêm áp lực cho tập thể hơn 1.000 nhân sự thuộc hơn 20 quốc tịch. Theo ông, VNGGames sẽ tiếp tục tham gia xây dựng hệ sinh thái ngành game, từ sản xuất, kinh doanh, phát triển yếu tố văn hóa trong game đến thúc đẩy thể thao điện tử và hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp cho người trẻ.

Tại GameVerse 2026, VNGGames cũng phối hợp cùng Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á tổ chức SEA Esports Nations Cup, giải eSports cấp đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á, với sự tham gia của 11 quốc gia. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai một giải đấu ở cấp độ này, hướng đến xây dựng sân chơi eSports có tiêu chuẩn và lộ trình rõ ràng hơn cho khu vực.

2. Apple và Intel đạt thỏa thuận sản xuất chip trong tương lai

Apple và Intel đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Intel sẽ sản xuất một số chip cho các thiết bị của Apple.

Các cuộc đàm phán giữa hai công ty đã diễn ra hơn một năm và đạt được thỏa thuận chính thức trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Intel sẽ sản xuất chip cho những sản phẩm Apple nào. Hiện tại, Apple vẫn phụ thuộc nhiều vào TSMC cho việc sản xuất các dòng chip mới.

Thỏa thuận này có thể giúp Apple đa dạng hóa sản xuất chip và tăng cường danh tiếng với chính phủ Mỹ, vì Intel là công ty có phần sở hữu của Mỹ và Tổng thống Trump đã ủng hộ thỏa thuận này.

3. Google ra mắt tính năng du lịch mới giúp lên kế hoạch hè

Google vừa giới thiệu hai tính năng du lịch mới, giúp người dùng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.

Đầu tiên, người dùng có thể theo dõi giá khách sạn trên Google Tìm kiếm hoặc google.com/hotels và nhận cảnh báo khi giá giảm. Tính năng này có sẵn trên máy tính và điện thoại di động.

Ngoài ra, tính năng AI Mode mới cũng đã hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng gần đó và gọi điện để kiểm tra hàng hóa. Người dùng chỉ cần mô tả nhu cầu của hãng, chẳng hạn "kính râm phân cực, tôi có thể mua ở đâu gần đây?".

Tin công nghệ 10-5: Công cụ theo dõi giá phòng khách sạn có sẵn trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Ảnh: Google

