Sao Khuê 2026 không còn là cuộc chơi của những bản demo công nghệ

(PLO)- Nếu trước đây doanh nghiệp công nghệ thường gây chú ý bằng những ý tưởng mới hay các màn trình diễn ấn tượng, thì hiện nay câu hỏi được quan tâm nhiều hơn là sản phẩm có thực sự được đưa vào sử dụng hay không.

Xu hướng này được phản ánh khá rõ tại Sao Khuê 2026. Năm nay, bộ tiêu chí đánh giá được điều chỉnh theo hướng tập trung nhiều hơn vào mức độ trưởng thành của sản phẩm, khả năng triển khai thực tế và hiệu quả vận hành trên thị trường. Nói cách khác, một giải pháp không chỉ cần mới mà còn phải chứng minh được giá trị khi đi vào hoạt động.

Sự thay đổi đó phần nào phản ánh bức tranh chung của ngành công nghệ Việt Nam. Sau giai đoạn số hóa dữ liệu và đưa các quy trình lên môi trường trực tuyến, nhiều địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp đang bắt đầu tìm kiếm những giải pháp có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động vận hành hằng ngày.

Trong số các doanh nghiệp được vinh danh năm nay, VNPT có 7 giải pháp đạt giải ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đáng chú ý là phần lớn sản phẩm đều gắn với những nhu cầu đang diễn ra trong thực tế thay vì các công nghệ mang tính trình diễn.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực hạ tầng số, VNPT Cloud được xếp vào Top 10 Sao Khuê 2026. Đây là nhóm nền tảng phục vụ nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu và bảo mật, những yêu cầu ngày càng quan trọng khi lượng dữ liệu số của doanh nghiệp liên tục tăng lên. Ở lĩnh vực y tế, VNPT EMR được xếp hạng 5 sao, phản ánh xu hướng các bệnh viện chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang bệnh án điện tử.

Nếu vài năm trước, chuyển đổi số thường gắn với ngân hàng, thương mại điện tử hay các tập đoàn lớn, thì hiện nay công nghệ đang dần đi vào những hoạt động rất đời thường. Từ quản lý đất đai, quy hoạch đô thị cho đến việc xuất hóa đơn hay kê khai thuế của hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngày càng nhiều quy trình được đưa lên môi trường số.

Điều này thể hiện khá rõ qua các giải pháp được vinh danh tại Sao Khuê năm nay. VNPT iLIS tập trung vào quản lý và liên thông dữ liệu đất đai, lĩnh vực vốn đòi hỏi lượng dữ liệu lớn cùng yêu cầu cập nhật liên tục. Trong khi đó, VNPT Smart Urban hướng đến bài toán quản lý đô thị bằng dữ liệu, kết hợp công nghệ GIS, BIM, AI và dữ liệu viễn thám.

Một ví dụ khác là VNPT HKD, nền tảng dành cho hộ kinh doanh cá thể. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ, người dùng có thể thực hiện các công việc như hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai thuế trên cùng một ứng dụng.

Danh sách được vinh danh còn có VNPT iStorage, nền tảng lưu trữ điện tử phục vụ nhu cầu lưu giữ hồ sơ số ngày càng lớn, cùng VNPT ICS, giải pháp hỗ trợ số hóa hệ thống truyền thông cơ sở tại địa phương.

Nhìn rộng hơn, những sản phẩm xuất hiện tại Sao Khuê 2026 cho thấy cuộc cạnh tranh hiện không còn nằm ở việc ai có công nghệ mới hơn, mà ở việc ai có thể đưa công nghệ vào đúng những công việc đang diễn ra mỗi ngày. Đó cũng là lý do các lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng số, y tế, đất đai hay hộ kinh doanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các câu chuyện chuyển đổi số hiện nay.

