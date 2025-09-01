Xem World Cup 2026 nhầm website có thể khiến bạn mất tiền

(PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, ngày càng có nhiều trang web giả mạo xuất hiện mỗi khi diễn ra các sự kiện thể thao lớn như World Cup 2026 hay Olympic, lợi dụng từ khóa thịnh hành để đánh cắp tiền của người dùng.

Gần đây, nhiều website tự nhận là “đối tác chính thức” của World Cup 2026 hoặc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng mà không được phép, nhằm tạo lòng tin với người hâm mộ bóng đá.

Những chiêu trò này không chỉ khiến người dùng có nguy cơ mất tiền oan mà còn tiềm ẩn rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân, tài chính.

Nhiều website giả mạo xuất hiện trước khi diễn ra World Cup 2026.

Lợi dụng sự kiện lớn, đánh vào tâm lý người hâm mộ

Theo ghi nhận, mỗi khi diễn ra các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Olympic hoặc các giải đấu quốc tế, các đối tượng lừa đảo lại tăng cường hoạt động, tận dụng từ khóa “hot” để tối ưu hóa khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.

Một số trang web tự nhận là “đối tác chính thức”, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng hoặc logo liên quan đến FIFA, VISA mà không được cấp phép, tạo cảm giác tin cậy giả tạo nhằm dụ dỗ người dùng.

Đặc biệt, xuất hiện nhiều website quảng bá các tiện ích như “Bản đồ xe điện cho World Cup 2026”, hứa hẹn giúp người hâm mộ tìm kiếm khách sạn, nhà hàng có trạm sạc xe điện quanh các sân vận động. Tuy nhiên, thực chất đây là chiêu trò thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài chính, thậm chí yêu cầu doanh nghiệp trả phí để được xuất hiện trong danh bạ không có thật.

Nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi

Một trong những chiêu thức phổ biến là đặt nút “Mua vé” ở các khu vực nổi bật, sử dụng giao diện và các yếu tố thương hiệu giả mạo, khiến người dùng dễ nhầm lẫn với trang bán vé chính thức. Khi nhấp vào các liên kết này, người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thậm chí chuyển tiền cho những chiếc vé không hề tồn tại.

Trang web giả mạo sử dụng nhiều logo và ngôn ngữ bản địa của một trong những quốc gia đăng cai để quảng cáo bán vé FIFA World Cup 2026. Ảnh: Bfore.ai

Theo số liệu từ ngân hàng Lloyds (Anh), số người bị lừa đảo khi mua vé bóng đá đã tăng khoảng 33% trong mùa giải 2023/2024 so với năm trước.

Bà Liz Ziegler, Giám đốc phòng chống gian lận của Lloyds, nhận định: “Niềm đam mê bóng đá khiến nhiều người dễ bị lừa khi săn vé giá rẻ trên mạng. Việc bỏ lỡ trận đấu lớn sau khi trở thành nạn nhân của lừa đảo là trải nghiệm vô cùng đau đớn.”

Cách nhận diện và phòng tránh lừa đảo

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức do FIFA hoặc ban tổ chức giải đấu công bố. Cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, tránh các trang có tên miền lạ, giao diện sơ sài hoặc yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm.

Đặc biệt, cảnh giác với các ưu đãi “quá tốt để là thật” hoặc các lời mời đăng ký dịch vụ, quảng cáo liên quan đến World Cup xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần thận trọng trước các lời mời đăng ký quảng cáo, tránh nguy cơ bị lộ thông tin kinh doanh nhạy cảm hoặc mất tiền oan.

World Cup luôn là dịp để người hâm mộ hòa mình vào không khí bóng đá sôi động, nhưng cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động. Người dùng cần tỉnh táo, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính, đồng thời lan tỏa cảnh báo để mọi người cùng cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo.

