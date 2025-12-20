(PLO)- Chỉ cần vài sơ suất, người dùng có thể mất tiền mà không bao giờ nhận được chỗ ở như quảng cáo khi đi du lịch.

Video: 6 điều bạn nên biết để tránh mất quyền lợi khi đặt phòng đi du lịch. Thực hiện: MINH HOÀNG

Cuối năm là thời điểm các chiêu trò lừa đảo cho thuê phòng, khách sạn hoạt động mạnh nhất. Không chỉ người dùng thiếu kinh nghiệm mà ngay cả những du khách thường xuyên đi du lịch cũng có thể trở thành nạn nhân.

Dưới đây là 6 dấu hiệu phổ biến, giúp người dùng nhận diện các bài đăng cho thuê phòng, khách sạn có nguy cơ lừa đảo.

Người dùng iPhone và Android nên khởi động lại thiết bị ngay lập tức (PLO)- Theo các chuyên gia, việc khởi động lại điện thoại Android hoặc iPhone có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị phần mềm gián điệp theo dõi.

Đầu tiên, những bài đăng sử dụng ảnh quá đẹp, được chỉnh sửa như ảnh quảng cáo thì cần được đặt dấu hỏi. Trong nhiều trường hợp, kẻ gian lấy ảnh từ website bất động sản, khách sạn hoặc kho ảnh thương mại rồi gắn cho một địa chỉ hoàn toàn không tồn tại. Người dùng nên thử tìm kiếm hình ảnh ngược để xem ảnh đó đã từng xuất hiện ở đâu khác trên Internet hay chưa.

Dấu hiệu thứ hai là thông tin không hợp lý. Một số tin đăng xuất hiện cùng lúc trên nhiều nền tảng với mức giá khác nhau, kèm theo lời giải thích mập mờ. Trong kịch bản lừa đảo phổ biến, kẻ gian sẽ tạo ra một bất động sản “ảo”, sử dụng địa chỉ có thật nhưng hình ảnh và mô tả hoàn toàn bịa đặt. Sau khi nhận tiền đặt cọc, họ sẽ lập tức cắt liên lạc.

Dấu hiệu thứ ba là tạo áp lực thời gian. Chủ nhà hoặc người môi giới sẽ liên tục thúc giục người thuê phải chốt nhanh, nếu không sẽ có người khác đặt ngay . Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là thủ đoạn tâm lý quen thuộc nhằm khiến nạn nhân không kịp kiểm tra thông tin và bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

Cảnh giác các yêu cầu chuyển tiền gấp khi đặt phòng du lịch cuối năm. Ảnh: AI

Dấu hiệu thứ tư liên quan đến phương thức thanh toán. Nếu người cho thuê yêu cầu thanh toán bằng thẻ quà tặng, tiền điện tử, ứng dụng chuyển tiền cá nhân, người dùng nên dừng giao dịch ngay lập tức. Các nền tảng uy tín thường hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản chính thức, đi kèm cơ chế bảo vệ người dùng khi có tranh chấp.

Dấu hiệu thứ năm là mức giá “quá hời”. Những căn nhà nghỉ dưỡng sang trọng nhưng có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung thường là mồi nhử. Do đó, người dùng nên so sánh giá với các khách sạn tương tự trong cùng khu vực. Nếu chênh lệch quá lớn, khả năng cao đó là một tin đăng không đáng tin cậy.

Dấu hiệu cuối cùng nằm ở đánh giá người dùng. Những khách sạn, nhà nghỉ có hàng loạt đánh giá tích cực được đăng trong cùng một ngày hoặc trong thời gian rất ngắn cần được xem xét kỹ. Theo các chuyên gia, đánh giá giả thường được tạo hàng loạt để tạo cảm giác uy tín giả tạo.

Trong trường hợp đã lỡ trở thành nạn nhân, người dùng cần nhanh chóng báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ ngay với nền tảng đặt phòng nếu giao dịch được thực hiện qua các dịch vụ trung gian như Airbnb. Việc liên hệ sớm có thể giúp tăng khả năng thu hồi tiền.

Bên cạnh đó, nếu đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng, người dùng nên lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa giao dịch và yêu cầu hoàn tiền theo quy trình khiếu nại. Với các ứng dụng thanh toán trực tuyến, cần gửi yêu cầu tranh chấp càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng sau một vụ lừa đảo, người dùng nên thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và theo dõi hoạt động bất thường, bởi kẻ gian có thể đã thu thập thêm thông tin cá nhân trong quá trình giao dịch.

Nhiều người dùng Android bị theo dõi mà không hề hay biết (PLO)- Nhiều ứng dụng Android đang thu thập dữ liệu vị trí và theo dõi bằng nhiều cách mà người dùng không hề hay biết.