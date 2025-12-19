Nhiều người dùng Android bị theo dõi mà không hề hay biết

(PLO)- Nhiều ứng dụng Android đang thu thập dữ liệu vị trí và theo dõi bằng nhiều cách mà người dùng không hề hay biết.

Trong các bản cập nhật Android sắp tới, Google sẽ hiển thị thông báo rõ ràng hơn về việc ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu vị trí, kể cả trong trường hợp ứng dụng không được mở trực tiếp trên màn hình. Đây là một phần trong các thay đổi liên quan đến quyền riêng tư mà hãng đang triển khai trên Android.

Dữ liệu vị trí được xem là thông tin nhạy cảm

Google đánh giá dữ liệu vị trí là một trong những loại thông tin cá nhân nhạy cảm nhất trên smartphone, do có thể phản ánh chi tiết thói quen sinh hoạt và di chuyển của người dùng.

Khi được thu thập liên tục, dữ liệu này không chỉ cho biết người dùng đang ở đâu, mà còn cho thấy họ thường xuyên đến những địa điểm nào và vào những khung thời gian nào.

Trên thực tế, nhiều người dùng Android không nhận ra rằng dữ liệu vị trí có thể vẫn được thu thập ngay cả khi họ không mở ứng dụng.

Theo đó, phần lớn các trường hợp theo dõi vị trí không xuất phát từ phần mềm độc hại, mà đến từ việc người dùng đã cấp quyền trước đó. Khi được cấp quyền, ứng dụng có thể thu thập dữ liệu trong nền để phân tích, hoặc các thực hiện những mục đích khác theo chính sách của nhà phát triển.

Điều này khiến việc kiểm soát dữ liệu vị trí trở nên khó khăn hơn, nếu người dùng không kiểm tra lại các quyền đã cấp.

Nhiều ứng dụng Android đang âm thầm theo dõi, thu thập dữ liệu vị trí mà người dùng không hề hay biết. Ảnh minh họa: AI

Google đã làm gì để hạn chế?

Để khắc phục tình trạng này, Google cho biết Android sẽ tăng cường hiển thị trạng thái truy cập vị trí, đồng thời cung cấp giao diện quản lý quyền chi tiết hơn. Người dùng có thể xem lại ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu vị trí và điều chỉnh quyền truy cập cho phù hợp.

Công ty khuyến cáo người dùng chỉ nên cho phép truy cập vị trí khi đang sử dụng ứng dụng, hoặc tắt hoàn toàn quyền này đối với các phần mềm không cần thiết.

Với người dùng Android, thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc kiểm soát thông tin cá nhân, thay vì chỉ cấp quyền một lần và để dữ liệu bị thu thập trong thời gian dài mà không hay biết.

