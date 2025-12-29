5 thói quen tưởng vô hại nhưng đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ laptop

(PLO)- Laptop sau vài năm sử dụng thường sẽ chậm hơn, pin yếu đi, nóng hơn và dễ gặp lỗi vặt. Tuy nhiên, nhiều hư hỏng không phải do thời gian mà đến từ chính thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng.

Khi một chiếc laptop bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp như pin chai, máy nóng, cổng sạc lỏng… phần lớn chúng ta đều cho rằng đó là điều tất yếu. Nhưng thực tế, nhiều thiết bị xuống cấp nhanh hơn bình thường chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại của người dùng. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu năng, những hư hỏng này còn khiến giá trị bán lại của máy giảm mạnh khi bạn muốn nâng cấp.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất mà người dùng nên tránh nếu muốn laptop bền hơn và giữ được giá trị tốt khi bán lại.

1. Sử dụng và bảo quản bộ sạc sai cách

Bộ sạc chính hãng vốn đắt đỏ, nhưng nhiều người lại khá lơ là trong việc bảo quản. Với những laptop dùng đầu sạc tròn truyền thống, việc cuộn dây quá chặt, để dây dưới sàn dễ bị giẫm lên, hoặc nhét bộ sạc chung với đồ nặng khi di chuyển có thể khiến bộ sạc nhanh hỏng.

Để hạn chế, người dùng chỉ cần cuộn lỏng tay hơn, để dây sạc tránh xa thú cưng, không để vật nặng đè lên và cất trong túi riêng khi di chuyển.

2. Đặt laptop lên bề mặt mềm khiến máy không tản nhiệt được

Laptop cần không gian để tản nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen đặt máy lên gối, chăn hoặc giường… những bề mặt có thể che kín lỗ thông gió ở đáy hoặc cạnh máy.

Khi luồng khí bị cản trở, quạt phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ để làm mát. Tình trạng quá nhiệt kéo dài có thể làm giảm tuổi thọ pin, ảnh hưởng đến linh kiện và khiến keo tản nhiệt xuống cấp nhanh hơn.

Nếu máy thường xuyên nóng ran hoặc quạt kêu to, bạn nên sử dụng laptop trên các bề mặt phẳng, cứng hoặc dùng giá đỡ laptop.

Laptop quá nhiệt có thể khiến pin nhanh chai.

3. Lười vệ sinh máy

Bụi bẩn tích tụ trong quạt và khe tản nhiệt là nguyên nhân khiến nhiều laptop nóng bất thường. Mặc dù vậy, không ít người gần như chưa bao giờ vệ sinh máy.

Chỉ cần dùng bình khí nén thổi bụi vài tháng một lần là đủ để cải thiện đáng kể khả năng tản nhiệt. Nếu tự tin hơn, bạn có thể mở máy để vệ sinh sâu phần quạt và heatsink (khối kim loại thường bằng nhôm hoặc đồng được gắn trực tiếp lên CPU/GPU), thao tác này giúp nhiều laptop giảm được vài độ C khi hoạt động.

Ngoài ra, bàn phím và touchpad cũng dễ bám dầu mỡ, vụn thức ăn. Vệ sinh định kỳ bằng khăn microfiber và làm sạch các khe phím sẽ giúp tránh được tình trạng phím kẹt hoặc không phản hồi.

Vệ sinh laptop thường xuyên sẽ giúp máy hoạt động ổn định hơn.

4. Sử dụng bất cẩn khiến laptop nhanh xuống cấp

Khi mới mua, ai cũng nâng niu laptop. Nhưng theo thời gian, sự cẩn thận giảm dần, khi đó chúng ta hay cầm máy bằng màn hình, ném vào balo không có chống sốc, để vật nặng đè lên, đặt máy ở mép bàn dễ rơi…

Chỉ một cú kéo nắp laptop quá đà cũng có thể làm hỏng phần bản lề vốn rất dễ hỏng và chi phí sửa chữa cao. Cáp màn hình đi qua bản lề, nên hư hỏng tại đây có thể khiến màn hình nhấp nháy hoặc tắt hẳn.

Nếu thường xuyên mang theo laptop, bạn hãy đầu tư một chiếc túi chống sốc tốt, và để đồ uống tránh xa thiết bị.

5. Không giữ gìn khiến máy mất giá

Ngay cả vết nứt nhỏ nhất cũng có thể khiến laptop mất giá đáng kể khi bạn muốn bán hoặc đổi máy. Các cửa hàng thu mua thường kiểm tra ngoại hình rất kỹ và sẵn sàng từ chối nếu phát hiện hư hỏng, dù nhỏ đến mức khó nhìn thấy.

Nếu bạn có thói quen nâng cấp laptop sau vài năm, việc giữ máy trong tình trạng tốt không chỉ giúp sử dụng bền hơn mà còn đảm bảo bạn nhận được mức giá hợp lý khi bán lại.

Xài laptop kĩ sẽ giúp bạn bán được máy giá cao hơn.

Laptop là thiết bị sử dụng hằng ngày nên rất dễ bị xuống cấp từ từ mà bạn không nhận ra. Nhưng người mua lại nhìn thấy rất rõ những vết xước, bản lề lỏng hay màn hình trầy.

Chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, bảo quản sạc đúng cách, tránh làm nghẹt lỗ thông gió, vệ sinh định kỳ và sử dụng cẩn thận, bạn đã có thể kéo dài tuổi thọ laptop và giữ được giá trị tốt khi cần nâng cấp.

