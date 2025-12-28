Người dùng Zalo cần biết điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Không ít người dùng Zalo cảm thấy bất ngờ khi ứng dụng cập nhật một số điều khoản mới. Đáng chú ý, nếu không chấp nhận, tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày.

Việc Zalo đồng loạt hiển thị thông báo yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản dịch vụ mới trong những ngày cuối năm 2025 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên nền tảng này đều tạo ra phản ứng mạnh mẽ.

Theo nội dung cập nhật, nếu người dùng không đồng ý với thỏa thuận dịch vụ mới, tài khoản Zalo sẽ bị xóa sau 45 ngày. Quy định này khiến không ít người cảm thấy bị đặt vào tình thế buộc phải chấp nhận, thay vì có quyền lựa chọn tiếp tục sử dụng dịch vụ với các điều khoản cũ.

Tâm điểm gây tranh cãi nằm ở Điều 5 của thỏa thuận, liên quan đến việc thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin người dùng. Theo đó, khi đăng nhập Zalo, người dùng được xem là đã cho phép VNG sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến tài khoản. Danh mục dữ liệu được liệt kê khá rộng, bao gồm số điện thoại, căn cước công dân, họ tên, tuổi, giới tính, email, hình ảnh cá nhân, thông tin vị trí và cả dữ liệu thanh toán.

Zalo cập nhật điều khoản gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Ảnh: TIỂU MINH

Việc điều khoản được trình bày rõ ràng bằng tiếng Việt, thay vì những văn bản pháp lý dài và khó hiểu bằng tiếng Anh như nhiều nền tảng quốc tế, khiến người dùng dễ nhận ra phạm vi dữ liệu mà mình đang chia sẻ. Chính điều này lại trở thành lý do khiến Zalo bị soi kỹ hơn so với các ứng dụng nhắn tin khác.

Bên cạnh đó, Điều 14 về từ chối trách nhiệm đảm bảo dịch vụ, vốn không xa lạ trong các văn bản pháp lý của doanh nghiệp công nghệ, cũng được nhắc đến nhiều hơn khi đặt cạnh các quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân. Zalo khẳng định nỗ lực duy trì sự ổn định của dịch vụ nhưng không cam kết đáp ứng mọi kỳ vọng của người dùng.

Theo ghi nhận, làn sóng phản ứng trên mạng xã hội không chỉ xuất phát từ nội dung điều khoản mà còn đến từ cách Zalo triển khai cập nhật.

Việc gắn điều khoản mới với nguy cơ xóa tài khoản nếu không chấp nhận khiến nhiều người cảm thấy bị ép buộc, khác với cách tiếp cận của các nền tảng như Google hay Meta, nơi người dùng được khuyến nghị không sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý, thay vì bị xóa tài khoản sau một thời hạn cụ thể.

Zalo sẽ xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản mới.

Một số chuyên gia công nghệ cho rằng về bản chất, việc các nền tảng số yêu cầu người dùng đồng ý với điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu là điều phổ biến. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn người dùng thường bỏ qua hoặc không đọc kỹ các văn bản pháp lý này vì quá dài hoặc được trình bày bằng tiếng nước ngoài.

Ở một góc nhìn khác, nhiều ý kiến cho rằng việc Zalo cập nhật điều khoản vào thời điểm này có liên quan đến yêu cầu tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo quy định mới, các doanh nghiệp công nghệ phải minh bạch hơn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, đồng thời đảm bảo người dùng được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đưa ra sự đồng ý.

Dữ liệu từ Cloudflare Radar cho thấy Zalo hiện xếp thứ 9 trong top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, vượt qua KakaoTalk. Tại Việt Nam, Zalo đứng đầu nhóm ứng dụng nhắn tin, vượt qua nhiều đối thủ quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger.

