Điều gì đã giúp khách Nga đến Việt Nam tăng 200% trong năm 2025

(PLO)- Lượng khách Nga đến Việt Nam tăng gần 200% trong năm 2025 cho thấy du lịch không chỉ phục hồi về số lượng, mà còn đang thay đổi cách tiếp cận nhờ dữ liệu và công nghệ.

Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, vượt mức cao nhất của năm 2019 gần 18%. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tăng trưởng này đến từ nhiều thị trường khác nhau, trong đó Ấn Độ tăng 48,9%, Campuchia tăng 44,8%, Trung Quốc tăng 41,3% và Nhật Bản tăng 14,4%.

Đáng chú ý, Nga là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Trong năm 2025, Việt Nam đón 689.714 lượt khách Nga, tăng 196,9% so với năm 2024 và vượt kỷ lục 646.500 lượt của năm 2019 trước đại dịch COVID.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga, Việt Nam đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho các chuyến du lịch trọn gói trong năm 2025. Kết quả này gắn với chính sách thị thực thuận lợi và việc khôi phục các chuyến bay charter từ Moscow và nhiều thành phố lớn của Nga đến Cam Ranh và Phú Quốc.

Với khí hậu nắng ấm quanh năm, phù hợp cho du lịch gia đình và chi phí hợp lý, Việt Nam được xem là điểm đến cạnh tranh trong phân khúc nghỉ dưỡng trọn gói.

Tin công nghệ 17-8: Google gợi ý các điểm du lịch cho những ai 'đi đâu cũng được' bằng AI (PLO)- Tin công nghệ 17-8 sẽ có các nội dung như Google gợi ý các điểm du lịch cho những ai chưa biết đi đâu, POCO Carnival 2025 có gì đặc biệt? Microsoft tung bản vá bắt buộc cho Windows Defender, Apple khôi phục tính năng đo SpO₂ trên Watch Series 9, Ultra 2.

Lượng khách quốc tế Nga đến Việt Nam từ năm 2022-2025.

Chuyển từ quảng bá đại trà sang tiếp cận theo hành vi

Dữ liệu năm 2025 cho thấy cách tiếp cận quảng bá du lịch đang thay đổi. Trước đây, các chiến dịch thường triển khai theo mùa hoặc theo quốc gia. Đến năm 2025, việc sử dụng công nghệ quảng cáo cho phép tập trung vào hành vi và ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng.

Theo bà Thư Nguyễn, chuyên gia Chiến lược AdTech và Phát triển kinh doanh, cách làm này cho phép tiếp cận trực tiếp những người đang tìm kiếm điểm đến có khí hậu ấm vào mùa đông, so sánh các gói nghỉ dưỡng dài ngày hoặc quan tâm đến du lịch chăm sóc sức khỏe.

Nhờ đó, các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng thu hút được nhóm khách đi theo gia đình hoặc nhóm lớn, lưu trú dài ngày và lựa chọn dịch vụ cao cấp hơn.

Công nghệ và mục tiêu tăng giá trị mỗi lượt khách

Việc sử dụng dữ liệu và công nghệ quảng bá giúp mở rộng thị trường mà không cần tăng ngân sách tương ứng, đồng thời tập trung vào nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.

Quá trình này diễn ra song song với nỗ lực số hóa của Chính phủ, trong đó có việc vận hành nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Năm 2025, tổng thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng cho thấy việc tiếp cận đúng nhu cầu của du khách mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, thu hút được nhóm khách phù hợp mới chỉ là bước đầu.

Bước sang năm 2026, hiệu quả của ngành du lịch sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện trải nghiệm số, từ thanh toán điện tử đến dịch vụ trực tuyến, nhằm bảo đảm nhu cầu của du khách được chuyển hóa đầy đủ thành giá trị kinh tế.

6 điều bạn nên biết để tránh mất quyền lợi khi đặt phòng đi du lịch (PLO)- Chỉ cần vài sơ suất, người dùng có thể mất tiền mà không bao giờ nhận được chỗ ở như quảng cáo khi đi du lịch.