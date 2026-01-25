Hàng trăm triệu iPhone đang gặp rủi ro vì điều này

(PLO)- Apple đã phát hành bản vá bảo mật quan trọng từ giữa tháng 12, nhưng sau hơn 6 tuần, vẫn còn rất nhiều người dùng iPhone chưa cập nhật, đồng nghĩa với nguy cơ bị tấn công cao hơn.

Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng thắc mắc về việc iPhone tự động yêu cầu khởi động lại, tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu của một làn sóng tấn công mới. Nguyên nhân nằm ở việc vẫn còn khá nhiều người dùng iPhone vẫn chưa cập nhật các bản vá bảo mật quan trọng mà Apple đã phát hành từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Cụ thể, có hai lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến WebKit, nền tảng cốt lõi được sử dụng cho trình duyệt Safari và nhiều ứng dụng khác trên iPhone.

Người dùng iPhone nên cập nhật bảo mật và khởi động lại điện thoại thường xuyên. Ảnh: TIỂU MINH

Ban đầu, Apple mô tả các cuộc tấn công khai thác những lỗ hổng này là rất tinh vi và chỉ nhắm vào một số mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật nhanh chóng cảnh báo rằng WebKit là thành phần phổ biến, nên nguy cơ bị khai thác trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dùng trì hoãn cập nhật.

Sau hơn 6 tuần kể từ thời điểm bản vá được phát hành, số lượng người dùng chưa cập nhật iPhone vẫn ở mức cao. Dù Apple không công bố con số cụ thể, nhưng ước tính cho thấy có thể lên đến hàng trăm triệu thiết bị.

Nguyên nhân một phần đến từ việc nhiều người dùng có thói quen trì hoãn cập nhật phần mềm, hoặc ít khi khởi động lại iPhone, vốn là bước cần thiết để hoàn tất quá trình vá lỗi.

Không chỉ WebKit, bản cập nhật iOS 26.2 còn bao gồm hơn 25 bản vá bảo mật khác, liên quan đến nhiều thành phần quan trọng của hệ điều hành. Do đó, người dùng iPhone nên cập nhật càng sớm càng tốt thông qua phần Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt.

Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo người dùng nên khởi động lại điện thoại thường xuyên, thậm chí mỗi tuần một lần. Tuy nhiên trên thực tế rất ít người duy trì thói quen này.

