Người dùng iPhone cần kiểm tra cài đặt này ngay lập tức

(PLO)- Không phải lỗi phần cứng, cũng không phải do để im lặng, một cài đặt ít ai chú ý có thể khiến iPhone hoàn toàn không phát ra âm thanh.

Dạo gần đây, có một số người dùng iPhone phản ánh về tình trạng báo thức vẫn hiển thị đúng giờ nhưng… hoàn toàn không phát ra âm thanh. Hệ quả là nhiều người ngủ quên mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Theo 9to5Mac, nguyên nhân không nằm ở lỗi phần cứng hay chế độ im lặng, mà xuất phát từ một số cài đặt rất dễ bị bỏ qua. Đáng chú ý nhất là việc âm báo thức bị đặt về chế độ “Không có”. Khi đó, dù báo thức vẫn chạy đúng giờ, iPhone sẽ chỉ rung hoặc thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Báo thức trên iPhone dù đã thiết lập nhưng không phát ra âm thanh vì một số cài đặt ít ai để ý. Ảnh: 9to5mac

Một yếu tố khác nữa là liên quan đến âm lượng hệ thống. Âm lượng báo thức trên iPhone được điều chỉnh chung với nhạc chuông trong mục Cài đặt - Âm thanh & Phản hồi xúc giác. Nếu tùy chọn “Thay đổi bằng nút” đang bật, mức âm lượng này có thể bị giảm xuống ngoài ý muốn khi người dùng nhấn nút tăng giảm âm lượng hằng ngày. Để tránh tình trạng này, Apple khuyến nghị nên tắt tùy chọn đó và đặt âm lượng ở mức đủ lớn.

Ngoài ra, tính năng Nhận biết sự chú ý của Face ID cũng có thể là nguyên nhân khiến iPhone không phát âm thanh báo thức. Cụ thể, khi được kích hoạt, iPhone sẽ tự động giảm âm lượng báo thức nếu phát hiện người dùng đang nhìn vào màn hình.

Trong một số trường hợp, điều này khiến báo thức nhỏ đến mức khó nghe. Người dùng có thể tắt tính năng này trong Cài đặt - Face ID & Mật mã - Chú ý.

Tất nhiên là không phải ai cũng gặp sự cố như trên, nhưng nếu đã từng ngủ quên vì iPhone không báo thức, bạn hãy kiểm tra lại các cài đặt này ngay lập tức.

