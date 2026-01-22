AI nổi lên, game hụt hơi, TikTok vẫn chưa có đối thủ

(PLO)- Theo thống kê từ Sensor Tower, các ứng dụng AI và mạng xã hội tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2025, trong khi mảng game di động lần đầu ghi nhận dấu hiệu chững lại sau nhiều năm giữ vai trò chủ lực.

Trong báo cáo “State of Mobile 2026”, Sensor Tower cho biết TikTok tiếp tục là ứng dụng dẫn đầu toàn cầu về thời gian sử dụng và mức độ tương tác. Không chỉ giữ vị trí quen thuộc trong nhóm ứng dụng được tải nhiều nhất, TikTok còn vượt trội về doanh thu từ người dùng, nhờ mô hình nội dung cuốn hút và khả năng giữ chân người dùng cao.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ của các ứng dụng AI tạo sinh. Lần đầu tiên, nhóm ứng dụng AI không chỉ thu hút người dùng mới mà còn tạo ra doanh thu đáng kể, cho thấy người dùng đã sẵn sàng trả tiền cho các công cụ hỗ trợ công việc, học tập và sáng tạo nội dung.

Các ứng dụng AI dạng chatbot, chỉnh sửa hình ảnh, video và hỗ trợ viết nội dung đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượt tải và thời gian sử dụng.

Sensor Tower nhận định, AI không còn là tính năng phụ trong ứng dụng, mà đang trở thành một danh mục độc lập, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với mạng xã hội và giải trí truyền thống. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của người dùng di động, từ giải trí thuần túy sang các công cụ mang tính hỗ trợ và nâng cao hiệu suất cá nhân.

20 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất, có doanh thu cao nhất và được sử dụng nhiều nhất trong năm 2025. Ảnh: Sensor Tower

Ở chiều ngược lại, mảng game di động, vốn là động lực tăng trưởng lớn nhất của thị trường ứng dụng trong nhiều năm bắt đầu cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

Theo báo cáo, tổng doanh thu và thời gian chơi game không còn tăng mạnh như trước, khi người dùng phân bổ thời gian sang các ứng dụng AI và mạng xã hội nhiều hơn. Dù vẫn là danh mục mang lại doanh thu lớn, game di động đang chịu áp lực cạnh tranh rõ rệt từ các loại hình ứng dụng mới.

Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt trong hành vi người dùng giữa hai hệ sinh thái lớn. Người dùng trên Apple App Store tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho ứng dụng và dịch vụ, trong khi Google Play Store vẫn dẫn đầu về số lượt tải nhờ độ phủ rộng ở các thị trường đang phát triển.

Theo Sensor Tower, thị trường ứng dụng di động đang bước vào giai đoạn trưởng thành, nơi tăng trưởng không còn đến từ số lượng người dùng mới, mà từ cách người dùng sử dụng và sẵn sàng trả tiền cho những giá trị cụ thể. Các ứng dụng AI, mạng xã hội có khả năng cá nhân hóa cao và nội dung ngắn tiếp tục sẽ là tâm điểm trong thời gian tới.

Các ứng dụng AI tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

