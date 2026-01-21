Công an cảnh báo không gửi nội dung này qua Zalo và Messenger

(PLO)- Dạo gần đây, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thông tin điều chỉnh địa giới hành chính để tiếp cận người dân, yêu cầu cung cấp giấy tờ đất đai qua Zalo và Messenger.

Theo cơ quan chức năng, không ít người dân đã gặp rắc rối sau khi gửi ảnh căn cước công dân (CCCD), sổ đỏ, giấy phép lái xe (GPLX) hoặc các giấy tờ cá nhân khác cho người lạ. Từ những thông tin này, đối tượng lừa đảo có thể dùng để giả mạo danh tính, vay tiền, mở tài khoản hoặc tiếp tục liên hệ người thân của nạn nhân để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là cán bộ địa chính xã, phường hoặc cán bộ UBND, thông báo người dân cần rà soát, cập nhật hồ sơ đất đai theo quy định mới liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng thường đưa ra yêu cầu gấp gáp, buộc người dân phải nộp bản photo giấy tờ trong thời gian ngắn, nếu chậm trễ sẽ bị xử phạt hành chính. Trước tâm lý lo lắng, không ít người đã làm theo hướng dẫn.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu cung cấp giấy tờ qua Zalo, Messenger.

Ảnh minh họa: AI

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gửi ảnh sổ đỏ, CCCD hoặc giấy tờ liên quan qua Zalo, Messenger, email, thậm chí dẫn dụ truy cập vào các đường link được giới thiệu là cổng dịch vụ công. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do phí hồ sơ, phí cập nhật dữ liệu.

Theo công an, đây không phải là quy trình làm việc của cơ quan nhà nước. Việc rà soát, điều chỉnh hồ sơ đất đai không được thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội hay các đường link không rõ nguồn gốc. Mọi thủ tục đều phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Thực tế cho thấy nhiều người vẫn có thói quen gửi ảnh giấy tờ qua mạng xã hội vì nhanh và tiện. Tuy nhiên, chỉ cần một lần gửi nhầm hoặc gửi cho người không rõ danh tính, các thông tin này có thể bị sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau mà người gửi không kiểm soát được.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan đến đất đai, giấy tờ pháp lý, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp UBND xã, phường nơi cư trú hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin.

Bên cạnh đó, người dân cũng không gửi ảnh, bản photo sổ đỏ, CCCD và các giấy tờ cá nhân cho người lạ qua mạng. Đồng thời, không cài đặt ứng dụng từ các đường link được gửi qua tin nhắn, không chuyển tiền cho bất kỳ ai với lý do xử lý hồ sơ hay xác minh dữ liệu.

Cuối cùng, người dùng nên đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp và không chia sẻ mã xác thực cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu lại thông tin và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Bật xác thực 2 lớp và đặt mật khẩu mạnh cho Zalo cũng như tất cả các tài khoản quan trọng. Ảnh: TIỂU MINH

