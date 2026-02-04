Sử dụng Zalo nên làm điều này để tránh đầy bộ nhớ

(PLO)- Dù không chụp nhiều ảnh hay cài thêm ứng dụng, bộ nhớ máy vẫn nhanh chóng bị đầy vì tính năng này của Zalo.

Theo thống kê mới nhất, Zalo hiện có hơn 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, và đây cũng là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam.

Mặc định, Zalo sẽ tự động tải hình ảnh, video và file đính kèm trong tin nhắn về thiết bị. Với các nhóm chat đông người như nhóm công ty, nhóm lớp học, nhóm phụ huynh… dung lượng bộ nhớ có thể bị chiếm vài GB chỉ sau một thời gian ngắn.

Việc tự động tải dữ liệu không chỉ làm đầy bộ nhớ mà còn tiêu tốn dữ liệu di động, đặc biệt là khi người dùng không kết nối WiFi. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

Tính năng tự động lưu trên Zalo khiến nhiều người bị đầy bộ nhớ điện thoại.

Cách tắt tính năng tự động tải về trên Zalo

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, tìm đến mục Cài đặt - Tin nhắn.

Truy cập vào phần cài đặt tin nhắn trên Zalo.

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần tắt tính năng Tự động tải về đối với hình ảnh, video, file hoặc tắt toàn bộ để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ. Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm vào mục Dọn dẹp dữ liệu để xoá bớt các nội dung không cần thiết, giúp điện thoại chạy mượt mà hơn.

Tắt tính năng tự động tải về trên Zalo để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ.

Nếu đang sử dụng Zalo trên máy tính, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng Cài đặt - Tin nhắn. Tiếp theo, bạn hãy tắt tùy chọn Tự động tải trước ảnh/file/video/tin nhắn thoại dưới 30 MB. Thiết lập này đặc biệt hữu ích với những máy tính có dung lượng bộ nhớ thấp, vốn dễ đầy khi Zalo lưu nhiều file đa phương tiện.

Tắt tính năng tự động tải về trên Zalo máy tính để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ.

