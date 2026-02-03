Samsung đã đưa ra một quyết định quan trọng

(PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt dòng Samsung Galaxy S26 tại sự kiện Unpacked vào cuối tháng này.

TÓM TẮT Samsung được cho là dồn trọng tâm vào Galaxy S26 Ultra trong đợt ra mắt sắp tới.

Số lượng sản xuất của bản Ultra vượt xa hai mẫu còn lại trong dòng Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng dùng chip Snapdragon thay vì Exynos.

Dù có thể giới thiệu cùng lúc 3 mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, nhưng trọng tâm của hãng dường như đang đặt toàn bộ vào phiên bản Ultra.

Theo tiết lộ từ IceUniverse, mục tiêu sản xuất của Galaxy S26 Ultra lên tới 3,6 triệu máy. Trong khi đó, Galaxy S26+ chỉ ở mức khoảng 600.000 chiếc và Galaxy S26 khoảng 700.000 chiếc. Mức chênh lệch này cho thấy Samsung đã xác định rõ đâu là sản phẩm chủ lực trong dòng S26.

Đây là thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại Android (PLO)- Việc lựa chọn đúng thời điểm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể khi đổi điện thoại Android.

Dòng Ultra của Samsung đạt doanh số tốt trong năm 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Quyết định trên không phải ngẫu nhiên. Dữ liệu doanh số năm 2025 từ Counterpoint Research cho thấy Galaxy S25 Ultra là mẫu bán chạy nhất trong dòng S25, và cũng là thiết bị duy nhất của Samsung lọt Top 10 smartphone bán chạy toàn cầu.

Galaxy S26 Ultra cũng được cộng đồng chú ý vì lựa chọn vi xử lý. Nhiều người dùng mong đợi Samsung tiếp tục sử dụng chip Snapdragon thay vì Exynos. Theo các nguồn tin, Galaxy S26 và S26+ nhiều khả năng dùng Exynos 2600 để tối ưu chi phí, còn Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon cao cấp, có thể là Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Trước đây, Samsung thường sử dụng các phiên bản Snapdragon được tinh chỉnh riêng cho dòng Ultra. Nếu điều này tiếp diễn, Galaxy S26 Ultra có thể có lợi thế về hiệu năng so với các mẫu smartphone khác dùng cùng thế hệ chip.

Dự kiến công ty sẽ công bố dòng Galaxy S26 vào cuối tháng 2-2026.

Người dùng Zalo nên biết tính năng này để tránh bị lộ tin nhắn (PLO)- Ngoài việc đặt mật khẩu, người dùng có thể ẩn nhanh các tin nhắn riêng tư trên Zalo chỉ với vài thao tác đơn giản, tránh lộ lọt thông tin trong trường hợp bị hack tài khoản hoặc mất điện thoại.