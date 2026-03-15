875 triệu điện thoại Android có nguy cơ bị tấn công trong 60 giây

(PLO)- Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các thiết bị Android dùng chip MediaTek có thể cho phép kẻ tấn công lấy dữ liệu chỉ trong vòng chưa tới một phút, kể cả khi điện thoại đang tắt nguồn.

Trong nhiều năm, không ít người dùng Android cho rằng chỉ cần đặt mã PIN và bật mã hóa bộ nhớ là đủ để bảo vệ dữ liệu nếu thiết bị bị mất. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Donjon, bộ phận chuyên phân tích bảo mật của Ledger, cho thấy giả định này không đúng với một số mẫu máy sử dụng chip của MediaTek.

Theo nhóm nghiên cứu, lỗ hổng nằm trong cơ chế khởi động của các thiết bị dùng chip MediaTek. Khi có thiết bị trong tay và kết nối qua cổng USB, kẻ tấn công có thể khai thác điểm yếu này để lấy được khóa mã hóa gốc. Quá trình này diễn ra rất nhanh, trước khi hệ điều hành được kích hoạt, và có thể hoàn tất trong chưa đầy 60 giây.

Sau khi có khóa mã hóa, dữ liệu lưu trong máy có thể được giải mã bên ngoài thiết bị. Mã PIN bảo vệ màn hình khóa khi đó có thể bị thử liên tục cho đến khi tìm ra tổ hợp đúng trong thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc tin nhắn, hình ảnh, dữ liệu ứng dụng và cả cụm từ khôi phục ví tiền điện tử đều có nguy cơ bị truy cập.

Một số mẫu điện thoại Android có thể bị tấn công chỉ trong vòng chưa đến 60 giây. Ảnh minh họa

Lỗ hổng được định danh là CVE 2025 20435. Đại diện Ledger cho biết Donjon đã thực hiện quy trình công bố có trách nhiệm với các bên liên quan trước khi thông tin được công khai. MediaTek xác nhận đã phát hành bản vá vào tháng 1 để khắc phục vấn đề.

Mặc dù vậy, rủi ro vẫn còn phụ thuộc vào tiến độ cập nhật của từng nhà sản xuất điện thoại. Ước tính khoảng 25% thiết bị Android trên thị trường sử dụng các dòng chip MediaTek bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 875 triệu máy.

Người dùng nên kiểm tra và cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất do hãng sản xuất phát hành để giảm thiểu nguy cơ. Với các dữ liệu nhạy cảm, đặc biệt là thông tin tài chính, ví điện tử… bạn nên cân nhắc lưu trữ trên các thiết bị chuyên dụng thay vì điện thoại.

