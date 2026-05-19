Galaxy Z Fold 8 Wide bị rò rỉ thông tin, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng

(PLO)- Samsung dường như đang chuẩn bị một hướng đi mới cho dòng điện thoại gập khi nhiều thông tin rò rỉ gần đây cho thấy hãng đang phát triển thêm một phiên bản “Wide Fold”, tạm gọi là Galaxy Z Fold 8 Wide.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế rộng theo chiều ngang, thay vì kiểu dài và hẹp quen thuộc trên các đời Z Fold trước đây.

Theo Android Authority, hình ảnh được phát hiện bên trong One UI 9 cho thấy mẫu máy mới có màn hình ngoài rộng hơn đáng kể. Điều này có thể giúp trải nghiệm sử dụng hằng ngày thoải mái hơn, đặc biệt khi nhắn tin, lướt web hoặc dùng một tay.

Từ trước đến nay, nhiều người dùng vẫn cho rằng dòng Galaxy Z Fold quá hẹp khi gập lại, khiến cảm giác sử dụng giống một chiếc điều khiển TV kéo dài hơn là smartphone thông thường. Với phiên bản Wide Fold, Samsung được cho là muốn giải quyết điểm yếu này bằng thiết kế gần giống hộ chiếu hoặc tablet mini.

Hình ảnh được cho là của Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Ảnh: Onleaks

Các thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold 8 Wide có kích thước khoảng 123,9 x 161,4 mm khi mở ra, tức rộng hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đổi lại, thiết bị có thể sử dụng màn hình trong 7,6 inch thay vì 8 inch như bản thường.

Dù thiết kế mới nhận được nhiều sự chú ý, nhưng camera lại đang trở thành điểm gây tranh cãi. Một số nguồn tin cho biết Galaxy Z Fold 8 Wide có thể chỉ được trang bị camera kép 50 MP thay vì cụm ba camera cao cấp như dòng Fold truyền thống. Máy cũng được cho là không có camera telephoto.

Nếu thông tin này chính xác, phiên bản Wide Fold có thể bị xem là bước cải lùi khi đề cập đến khả năng chụp ảnh, dù giá của sản phẩm không hề rẻ.

Ngoài camera, thiết bị được đồn đoán sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin khoảng 4.800 mAh và hỗ trợ quay video 8K. Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu sản phẩm cùng Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7 tới.

