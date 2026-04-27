3 sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi mua tai nghe

(PLO)- Không ít người mua tai nghe vì thương hiệu, thiết kế hoặc vài dòng quảng cáo về chất âm, rồi mới phát hiện sản phẩm không phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Tai nghe là một trong những phụ kiện khá quen thuộc, nhưng việc chọn đúng một mẫu phù hợp lại không hề đơn giản. Nhiều người thường nhìn vào giá bán, thương hiệu hoặc vài dòng quảng cáo về âm thanh rồi quyết định mua, trong khi những yếu tố quan trọng hơn như cách sử dụng, độ vừa tai và sự thoải mái lại bị bỏ qua.

Sai lầm đầu tiên là mua tai nghe mà không tính đến nhu cầu thực tế. Một mẫu tai nghe được đánh giá cao chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu chủ yếu nghe nhạc ở nhà, người dùng có thể ưu tiên chất âm, độ chi tiết và khả năng đeo lâu. Ngược lại, nếu dùng khi chạy bộ hoặc tập gym, tai nghe cần nhẹ, bám chắc, chống mồ hôi và đủ an toàn khi di chuyển ngoài trời.

Tương tự, tai nghe phòng thu không phải lúc nào cũng cần thiết với người chỉ nghe nhạc, xem phim hoặc họp trực tuyến hằng ngày. Việc mua một mẫu quá chuyên dụng có thể khiến người dùng trả thêm tiền cho những thứ ít khi dùng đến, trong khi trải nghiệm thực tế lại không thoải mái bằng một mẫu phổ thông.

Lựa chọn tai nghe nên phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ảnh: Pexels

Sai lầm thứ hai là quá tin vào các thuật ngữ quảng cáo. Một số sản phẩm thường được giới thiệu bằng những cụm từ như dải tần rộng, âm thanh sống động, chất lượng phòng thu... Nghe thì hấp dẫn, nhưng không phải thông số nào cũng tạo ra khác biệt rõ ràng với nhu cầu sử dụng thông thường.

Thay vì chỉ nhìn vào mô tả của nhà bán hàng, người dùng nên đọc thêm đánh giá từ các nguồn độc lập và trải nghiệm thực tế của người mua. Nếu chỉ dùng tai nghe để cắm vào laptop khi làm việc, không nhất thiết phải trả thêm tiền cho các tính năng không dùng tới. Nếu cần tai nghe chống nước, cũng nên kiểm tra chuẩn kháng nước cụ thể, thay vì chỉ tin vào vài dòng quảng cáo ngắn trên bao bì.

Sai lầm thứ ba là xem nhẹ cảm giác đeo. Âm thanh tốt sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu tai nghe gây đau tai, bí, nặng đầu hoặc dễ rơi khi sử dụng lâu. Điều này đặc biệt quan trọng với tai nghe chụp tai, bởi phần đệm, lực kẹp và trọng lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày.

Cảm giác đeo rất quan trọng, đặc biệt là khi sử dụng tai nghe liên tục. Ảnh: TIỂU MINH

Với tai nghe nhét tai, người dùng nên để ý kích cỡ nút tai, độ bám và cảm giác khi đeo trong thời gian dài. Một mẫu có âm thanh tốt nhưng không vừa tai có thể làm giảm chất lượng nghe, đồng thời khiến người dùng nhanh khó chịu.

Cách tốt nhất là thử trực tiếp trước khi mua. Trong trường hợp mua online, người dùng nên xem kỹ chính sách đổi trả và tìm các đánh giá có đề cập đến độ thoải mái, kích thước, trọng lượng, khả năng bám tai hoặc cảm giác khi đeo lâu.

Một cặp tai nghe tốt không nhất thiết phải là mẫu đắt nhất, mà là mẫu phù hợp nhất với cách người dùng sử dụng. Chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh lãng phí tiền cho những tính năng không cần thiết, đồng thời có được trải nghiệm nghe thoải mái hơn trong thời gian dài.

