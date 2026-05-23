5 hiểu lầm về WiFi đang âm thầm làm chậm mạng Internet nhà bạn

(PLO)- Khi mạng WiFi chậm, nhiều người thường nghĩ đến việc nâng cấp gói cước hoặc mua router đắt tiền hơn. Tuy nhiên, vấn đề đôi khi không nằm ở tốc độ Internet, mà đến từ những hiểu lầm rất phổ biến trong cách thiết lập mạng tại nhà.

Theo đó, nhiều thói quen tưởng chừng hợp lý nhưng thực tế lại không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn khiến trải nghiệm mạng kém đi.

Cắm dây Ethernet vào bộ kích sóng không đồng nghĩa với tốc độ mạng có dây

Nhiều người cho rằng chỉ cần kéo dây Ethernet từ bộ kích sóng WiFi hoặc thiết bị mesh sang máy tính là sẽ có tốc độ tương đương mạng có dây.

Trên thực tế, dữ liệu vẫn phải truyền không dây giữa router chính và bộ kích sóng. Dây Ethernet lúc này chỉ là đoạn kết nối cuối cùng đến thiết bị của bạn. Nếu bộ mở rộng không được nối trực tiếp với router bằng cáp mạng, kết nối vẫn chủ yếu dựa vào WiFi.

Xoay ăng-ten về phía thiết bị không giúp WiFi mạnh hơn

Không ít người dành thời gian chỉnh hướng ăng-ten router với suy nghĩ tín hiệu sẽ đi đúng hướng đó.

Tuy nhiên, ăng-ten trên nhiều router phát tín hiệu theo nhiều hướng xung quanh chứ không bắn thẳng như đèn pin. Việc đổi hướng có thể tạo khác biệt nhỏ ở một số khu vực, nhưng thường không cải thiện đáng kể tốc độ mạng như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, vị trí đặt router sẽ quan trọng hơn.

Vị trí đặt router trong nhà rất quan trọng.

WiFi không phải lúc nào cũng thay thế được Ethernet

WiFi tiện lợi, nhưng không phải là lựa chọn tối ưu cho mọi thiết bị. Với máy tính để bàn, TV thông minh, máy chơi game hoặc thiết bị cần kết nối ổn định, Ethernet vẫn có lợi thế về độ ổn định và độ trễ thấp hơn. Đây cũng là lý do nhiều người chơi game hoặc làm việc với dữ liệu lớn vẫn ưu tiên dùng mạng có dây.

Dùng cả Ethernet và WiFi cùng lúc không làm mạng chậm hơn

Một hiểu lầm khác là kết nối cả mạng dây và mạng không dây sẽ gây xung đột hoặc làm giảm tốc độ Internet.

Các router hiện nay được thiết kế để xử lý đồng thời nhiều loại kết nối khác nhau. Trên thực tế, việc kết hợp Ethernet cho thiết bị cố định và WiFi cho điện thoại hoặc máy tính bảng còn có thể giúp mạng hoạt động hiệu quả hơn.

Nâng cấp gói cước Internet chưa chắc giải quyết được mọi vấn đề

Không ít người chuyển sang gói cước tốc độ cao hơn nhưng vẫn gặp tình trạng giật, lag hoặc mất kết nối.

Nguyên nhân đôi khi nằm ở vị trí router, nhiễu sóng từ thiết bị xung quanh hoặc cách bố trí mạng trong nhà, thay vì tốc độ Internet từ nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu WiFi trong nhà liên tục chập chờn, đôi khi chỉ cần thay đổi cách bố trí thiết bị hoặc loại bỏ một vài hiểu lầm quen thuộc cũng đủ tạo khác biệt đáng kể.

