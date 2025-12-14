Đây là vị trí tốt nhất để đặt router WiFi

(PLO)- Khi WiFi bị chập chờn, nhiều người thường đổ lỗi do gói cước Internet hoặc chất lượng router. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến thường làm nằm ở vị trí đặt thiết bị trong nhà.

Theo các chuyên gia công nghệ, chỉ cần đặt router WiFi sai chỗ, tín hiệu mạng có thể suy yếu rõ rệt, tạo ra các “vùng chết” hoặc "điểm chết", khiến việc truy cập Internet không ổn định.

WiFi là sóng vô tuyến, do đó khả năng phủ sóng sẽ chịu tác động trực tiếp từ không gian và các vật cản xung quanh.

Với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, một router WiFi đơn lẻ sẽ khó có thể bao phủ đồng đều toàn bộ không gian, đặc biệt nếu thiết bị bị đặt ở góc khuất, sau tường dày hoặc trong tủ kín.

Vị trí lý tưởng để đặt router WiFi thường là trung tâm ngôi nhà.

Vị trí lý tưởng để đặt router WiFi thường là khu vực trung tâm hoặc những nơi thông thoáng trong nhà. Khi đặt ở trung tâm, tín hiệu có thể lan tỏa đều hơn đến các phòng, giảm nguy cơ xuất hiện điểm mất sóng. Ngược lại, việc đặt thiết bị sát tường, trong hộc tủ hoặc gần sàn nhà có thể khiến sóng WiFi bị cản trở đáng kể.

Chiều cao cũng là yếu tố quan trọng. Router nên được đặt trên kệ hoặc bàn ở vị trí cao vừa phải, tránh đặt trực tiếp xuống sàn. Cách bố trí này không chỉ giúp tín hiệu lan truyền tốt hơn mà còn hạn chế được bụi bẩn tích tụ, vốn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động lâu dài của thiết bị.

Một vị trí cần tránh khác là tầng hầm. Thông thường, tầng hầm thường được xây bằng các vật liệu xây dựng dày như bê tông, vốn hấp thụ và làm suy giảm sóng điện từ. Khi đặt router ở vị trí thấp nhất trong nhà, tín hiệu sẽ khó vươn tới các tầng trên, làm tăng nguy cơ mạng yếu hoặc mất kết nối.

Tránh đặt router WiFi ở trong kẹt, góc tường hoặc tầng hầm.

Ngoài ra, các thiết bị điện tử trong gia đình cũng có thể gây nhiễu sóng WiFi. Đơn cử như lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc hệ thống chiếu sáng huỳnh quang có thể ảnh hưởng đến router, đặc biệt khi thiết bị chỉ hoạt động ở băng tần 2.4 GHz. Do đó, nếu đang sử dụng các router đời cũ, bạn có thể liên hệ với nhà mạng để được hỗ trợ nâng cấp miễn phí router 2 băng tần mới hơn (2.4 GHz và 5 GHz), giúp giảm nhiễu và cải thiện tốc độ.

Nhìn chung, khi tốc độ mạng bị chậm, bạn hãy thử thay đổi vị trí đặt router WiFi. Trong nhiều trường hợp, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách bố trí cũng có thể giúp WiFi ổn định và nhanh hơn đáng kể.

