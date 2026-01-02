Đầu năm 2026, người dùng nên biết điều này để tránh mất tiền oan uổng

(PLO)- Hoàn tiền điện do sai sót chỉ số công tơ đang là cái cớ được kẻ gian sử dụng để chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Kịch bản đơn giản nhưng hiệu quả

Những ngày đầu năm, nhiều người dùng điện thoại bất ngờ khi nhận được tin nhắn, hoặc email thông báo được hoàn tiền điện do “sai sót chỉ số công tơ”.

Thông báo thoạt nhìn khá giống các thông tin chăm sóc khách hàng quen thuộc, nhưng thực chất đây là một chiêu lừa mới vừa được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cảnh báo.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng, gửi thông báo điều chỉnh hóa đơn và hoàn tiền cho nạn nhân. Nội dung ghi rõ số tiền được hoàn lại, thường là 300.000-500.000 đồng, kèm theo đường link yêu cầu người dùng xác nhận gấp trong thời gian ngắn.

Khi nhấp vào liên kết, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện khá giống với ngân hàng, hoặc các cổng thanh toán quen thuộc, yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã OTP để “xác minh” trước khi hoàn tiền.

Nếu làm theo yêu cầu, kẻ gian sẽ có được thông tin ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bạn. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sự việc khi tài khoản đã bị trừ tiền hoặc không thể đăng nhập.

Phía điện lực nhấn mạnh ngành điện không gửi yêu cầu hoàn tiền qua đường link, email hoặc tin nhắn, cũng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin liên quan đến hóa đơn điện đều được thông báo qua các kênh chính thức và có quy trình xác thực rõ ràng.

Cảnh giác chiêu lừa hoàn tiền điện đầu năm mới. Ảnh: EVNSPC

Cách kiểm tra tiền điện hàng tháng

Để kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng ngày và tiền điện mỗi tháng, bạn có thể cài đặt các ứng dụng của điện lực như EVNHCMC của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, CSKH EVN SPC - TCT Điện lực miền Nam, EVNNPC CSKH - Điện lực miền Bắc, EVNCPC CSKH - Điện lực miền Trung.

Các ứng dụng này yêu cầu người dùng liên kết mã khách hàng (mã PE) để theo dõi dữ liệu tiêu thụ. Mã số này có thể tìm thấy trên hóa đơn, tin nhắn SMS hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng.

Liên kết mã khách hàng vào ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi liên kết thành công, người dùng có thể xem chi tiết sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng và so sánh mức sử dụng qua từng giai đoạn.

Điểm mạnh của ứng dụng điện lực nằm ở khả năng phân tích. Hệ thống không chỉ hiển thị số tiền tạm tính mà còn cho thấy biểu đồ biến động, mức tăng giảm so với tháng trước.

Cách tra cứu lượng điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng bằng ứng dụng của điện lực. Ảnh: MINH HOÀNG

Với những hộ gia đình muốn kiểm soát chặt chẽ mức tiêu thụ hoặc quản lý nhiều mã khách hàng cùng lúc, công cụ này mang lại sự tiện lợi rõ rệt. Người dùng có thể nhận ra nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, từ đó điều chỉnh lại thói quen sử dụng điện để tiết kiệm hơn.

