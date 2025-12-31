Zalo nói gì về các điều khoản đang gây tranh luận?

(PLO)- Mới đây, Zalo đã chính thức lên tiếng làm rõ về các điều khoản sử dụng mới, sau khi thông tin này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

Với gần 80 triệu tài khoản đang hoạt động, mọi thay đổi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên Zalo đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Theo Zalo, việc cập nhật điều khoản sử dụng nhằm minh bạch hơn cơ chế thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu người dùng trong quá trình vận hành dịch vụ.

Tại sao Zalo lại cần các dữ liệu như trong Điều khoản sử dụng?

Đại diện nền tảng khẳng định, Zalo chỉ thu thập “một số dữ liệu cần thiết” để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, cung cấp đầy đủ tính năng và tăng cường bảo mật tài khoản. Các mục đích này đã được nêu rõ trong điều khoản sử dụng, đồng thời dữ liệu chỉ được sử dụng đúng với phạm vi đã công bố.

Liên quan đến thông tin nhạy cảm như căn cước công dân, Zalo cho biết dữ liệu này chỉ được yêu cầu trong những trường hợp giới hạn, chẳng hạn để xác minh danh tính, bảo vệ tài khoản hoặc phòng chống hành vi lừa đảo. Việc xử lý các thông tin này được khẳng định là tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, với người dùng dưới 16 tuổi, Zalo có nghĩa vụ thu thập thông tin về quan hệ gia đình nhằm xác minh người giám hộ và đảm bảo quyền lợi của trẻ vị thành niên.

Một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất là việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Đơn vị này nhấn mạnh, mọi hoạt động chia sẻ đều phải có sự đồng ý chủ động của người dùng, đúng theo yêu cầu của pháp luật.

Cụ thể, khi người dùng kết nối hoặc đăng nhập vào ứng dụng bên thứ ba thông qua Zalo, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xin phép để người dùng tự quyết định có chia sẻ thông tin hay không. Người dùng cũng có thể xem lại và rút quyền chia sẻ dữ liệu bất cứ lúc nào trong mục Quản lý quyền trên ứng dụng.

Đáng chú ý, Zalo tiếp tục khẳng định không lưu trữ và không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho bất kỳ mục đích nào.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể xem, cập nhật hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư ngay trong ứng dụng, hoặc liên hệ trực tiếp với Zalo khi cần hỗ trợ.

Chuyện gì xảy ra khi bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của Zalo?

Để vận hành đúng quy định của pháp luật, Zalo chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng đối với Điều khoản sử dụng.

Do đó, nếu chưa có sự đồng ý, Zalo không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện vì không có quyền xử lý dữ liệu liên quan. Đồng thời phải xóa toàn bộ dữ liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

