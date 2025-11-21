(PLO)- Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Zalo đã cập nhật tính năng bản đồ SOS nhằm hỗ trợ kết nối cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn theo thời gian thực.

Theo đó, tính năng này sẽ hiển thị vị trí và tình trạng của những người dân đang cần giúp đỡ ngay trên bản đồ theo thời gian thực.

Các điểm cầu cứu được phân loại thành hai nhóm đã được hỗ trợ và đang cần hỗ trợ, giúp lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện và phân bổ lực lượng phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường mà còn giảm tình trạng trùng lặp nguồn lực trong bối cảnh khẩn cấp.

Bản đồ SOS trên Zalo.

Trước hết, khi người dân gửi yêu cầu cứu hộ, hệ thống sẽ tự động đưa thông tin vị trí lên bản đồ dưới dạng chấm đỏ. Các trường hợp đã được hỗ trợ sẽ hiển thị bằng màu xanh.

Bản đồ cũng hỗ trợ lọc theo địa phương để lực lượng chức năng dễ dàng điều phối đội cứu hộ tại chỗ. Khi nhiệm vụ hoàn tất, trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh để đánh dấu các điểm đã xử lý.

Cách gửi tín hiệu cứu trợ trong vùng lũ bằng Zalo

Bước 1: Mở Zalo, truy cập Zalo SOS và gửi yêu cầu cứu hộ với các thông tin cần thiết như vị trí, mô tả tình trạng và nhu cầu hỗ trợ.

Mở Zalo, truy cập Zalo SOS và gửi yêu cầu cứu hộ với các thông tin cần thiết như vị trí, mô tả tình trạng và nhu cầu hỗ trợ. Bước 2: Hệ thống tự động đưa yêu cầu lên bản đồ, hiển thị bằng chấm đỏ tại đúng vị trí của người gửi.

Hệ thống tự động đưa yêu cầu lên bản đồ, hiển thị bằng chấm đỏ tại đúng vị trí của người gửi. Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể theo dõi các điểm báo gần khu vực mình, sử dụng bộ lọc địa phương để khoanh vùng chính xác.

Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể theo dõi các điểm báo gần khu vực mình, sử dụng bộ lọc địa phương để khoanh vùng chính xác. Bước 4: Khi nhiệm vụ cứu trợ được hoàn tất, người tham gia cứu hộ xác nhận trên hệ thống để chuyển trạng thái từ đỏ sang xanh.

Cách gửi tín hiệu cứu trợ trên Zalo.

