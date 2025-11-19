Người sử dụng hộ chiếu cần biết điều này để tránh bị phạt

(PLO)- Khi bị mất hộ chiếu, nếu không trình báo đúng nơi, đúng thời hạn, người dân có thể bị phạt tiền lên tới 2 triệu đồng.

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Cần làm gì khi bị mất hộ chiếu?

Khi mất hộ chiếu, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh và có nguy cơ bị lạm dụng thông tin cá nhân.

Theo Khoản 2 Điều 28, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 (có hiệu lực từ 1-7-2020), nếu chẳng may bị mất hộ chiếu, người dùng cần phải làm đơn báo mất theo mẫu trong vòng 48 giờ và gửi đến một trong các cơ quan sau:

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh

Cơ quan Công an xã/phường gần nơi người mất hộ chiếu

Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán, Lãnh sự quán)

Nghị định 144/2021/NĐ‑CP (Khoản 2 và Khoản 8 Điều 18) cũng quy định rõ, mức phạt đối với cá nhân làm mất hộ chiếu mà không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là từ 500.000 đồng tới 2 triệu đồng.

Trong trường hợp bị mất hộ chiếu, người dân cần làm đơn báo mất trong vòng 48 giờ để tránh bị phạt. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm hộ chiếu online mới nhất năm 2025

Thay vì điền tờ khai giấy và tới nộp trực tiếp như trước, hiện người dân có thể làm hộ chiếu online thông qua cổng dịch vụ công.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an ( https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ ) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia ( https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html ), sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (tức là tài khoản VNeID).

Đăng nhập cổng dịch vụ bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Trên điện thoại, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và đăng nhập để lấy mã xác thực, sau đó nhập ngược lại vào website cổng dịch vụ công.

- Bước 3: Tại trang chủ, bạn hãy gõ từ khóa “hộ chiếu” vào khung tìm kiếm, và chọn dịch vụ tương ứng. Đơn cử như Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp trung ương hoặc cấp tỉnh) rồi nhấn Nộp hồ sơ.

- Bước 4: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung nền trắng theo quy định, dung lượng dưới 2 MB. Để tránh bị trả hồ sơ về, người dùng nên xem kỹ quy chuẩn ảnh 4x6 cm để thực hiện cho đúng. Nếu hình ảnh đúng chuẩn, hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh lá cây và ngược lại.

- Bước 5: Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân nên chọn nhận hộ chiếu qua bưu chính, sau đó điền địa chỉ tương ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên điền thêm số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng để được hoàn tiền lại trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Chọn loại hộ chiếu có gắn chip điện tử và nhận qua bưu chính. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 6: Đối với trường hợp gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải chụp ảnh trang 3 và tải lên, sau đó nộp lại hộ chiếu cũ sắp hết hạn về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Ví dụ như ở TP.HCM, người dùng có thể đến trực tiếp 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu để nộp hộ chiếu cũ (tại khu 2), hoặc gửi thông qua đường bưu điện.

Tải lên các giấy tờ cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 7: Khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng. Để kiểm tra tiến độ cấp hộ chiếu, người dùng chỉ cần bấm vào menu Tra cứu hồ sơ ở phía trên, sau đó nhập mã hồ sơ tương ứng vào khung trống và nhấn Tra cứu.

- Bước 8: Sau khi gửi hồ sơ vài ngày, bạn hãy kiểm tra lại tiến độ xử lý và đóng lệ phí (thông qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…) để quá trình cấp hộ chiếu online được nhanh hơn.

Thực hiện thanh toán lệ phí làm hộ chiếu. Ảnh: MINH HOÀNG

